Farmacie comunali di Desenzano, tre assunzioni in arrivo

Due concorsi pubblici, due opportunità di lavoro nel mondo delle farmacie. La Desenzano Azienda Speciale Servizi ha aperto le selezioni per l’assunzione di due farmacisti collaboratori e di un commesso specializzato, a tempo pieno e indeterminato.

Per i farmacisti è prevista la formazione di una graduatoria utile anche per eventuali future assunzioni. Le prestazioni lavorative potranno riguardare anche sabati, domeniche, festivi e turni notturni, con disponibilità a operare sulle due farmacie comunali di Desenzano.

Leggi anche Sanità territoriale, farmacie pronte a fare rete con le Case di comunità

Per partecipare alla selezione come farmacisti occorre la laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale. Per il posto da commesso, si richiede un attestato triennale di qualifica professionale, preferibilmente in ambito socio-sanitario.

La domanda deve essere presentata entro le 24 del 16 gennaio, a mano presso la farmacia comunale di via Eridio o via Pec all’indirizzo desenzanoaziendaspeciale@pec.it.

I concorsi

Entrambi i concorsi prevedono una fase pre-selettiva per soli titoli, seguita da prove scritte e orali. Per i farmacisti, la prima prova scritta è già fissata per il 19 gennaio alle 9 nella sede comunale di via Carducci: si tratterà di domande a risposta multipla. La seconda prova scritta verrà comunicata in quella sede e sarà a contenuto teorico-pratico. L’orale, da tenersi in data successiva, riguarderà un’ampia gamma di materie: legislazione farmaceutica, farmacologia, informatica, Gdpr, lingue e tecniche di comunicazione.

Leggi anche A Brescia arriva la Carta della qualità dei servizi delle farmacie

Simile il percorso per la selezione da commesso, con argomenti più legati al settore vendite: marketing, logistica, Haccp, sicurezza, contabilità, prima nota e conoscenza del gestionale Wingesfar. Il calendario dettagliato delle prove verrà pubblicato sul sito web della Dass, così come gli elenchi dei candidati ammessi. Per entrambe le posizioni, i bandi integrali e gli allegati sono consultabili online su www.desenzanoaziendaspeciale.com.