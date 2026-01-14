Giornale di Brescia
CronacaGarda

Farmacie comunali di Desenzano, tre assunzioni in arrivo

Due concorsi pubblici per lavorare per nelle strutture del paese: come partecipare alla selezione
A Desenzano si cercano farmacisti - © www.giornaledibrescia.it
A Desenzano si cercano farmacisti
Due concorsi pubblici, due opportunità di lavoro nel mondo delle farmacie. La Desenzano Azienda Speciale Servizi ha aperto le selezioni per l’assunzione di due farmacisti collaboratori e di un commesso specializzato, a tempo pieno e indeterminato.

Per i farmacisti è prevista la formazione di una graduatoria utile anche per eventuali future assunzioni. Le prestazioni lavorative potranno riguardare anche sabati, domeniche, festivi e turni notturni, con disponibilità a operare sulle due farmacie comunali di Desenzano.

Per partecipare alla selezione come farmacisti occorre la laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale. Per il posto da commesso, si richiede un attestato triennale di qualifica professionale, preferibilmente in ambito socio-sanitario.

La domanda deve essere presentata entro le 24 del 16 gennaio, a mano presso la farmacia comunale di via Eridio o via Pec all’indirizzo desenzanoaziendaspeciale@pec.it.

I concorsi

Entrambi i concorsi prevedono una fase pre-selettiva per soli titoli, seguita da prove scritte e orali. Per i farmacisti, la prima prova scritta è già fissata per il 19 gennaio alle 9 nella sede comunale di via Carducci: si tratterà di domande a risposta multipla. La seconda prova scritta verrà comunicata in quella sede e sarà a contenuto teorico-pratico. L’orale, da tenersi in data successiva, riguarderà un’ampia gamma di materie: legislazione farmaceutica, farmacologia, informatica, Gdpr, lingue e tecniche di comunicazione.

Simile il percorso per la selezione da commesso, con argomenti più legati al settore vendite: marketing, logistica, Haccp, sicurezza, contabilità, prima nota e conoscenza del gestionale Wingesfar. Il calendario dettagliato delle prove verrà pubblicato sul sito web della Dass, così come gli elenchi dei candidati ammessi. Per entrambe le posizioni, i bandi integrali e gli allegati sono consultabili online su www.desenzanoaziendaspeciale.com.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
farmacialavoroDesenzano
