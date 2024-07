Famiglia vittima di violenza, il sindaco: «Costi alti, sostegno a rischio»

Poi le spese per madre e figli messi al sicuro dalla violenza si sono fermate al terzo giorno. Lo sfogo del primo cittadino di Odolo, Marino Zinelli

Il municipio di Odolo © www.giornaledibrescia.it

«Non sono arrabbiato con la famiglia, non sono arrabbiato con nessuno», esordisce il sindaco di Odolo Marino Zinelli, finito al centro delle discussioni (e sotto i riflettori) per aver riferito sui social di un caso di maltrattamenti in famiglia elencando le spese a carico del Comune (quattrocento euro al giorno per sette persone, 12mila al mese, 146mila all’anno) e i rischi per la comunità, come il taglio di alcuni servizi (diritto allo studio, manutenzione ordinaria...) e l’aumento delle tasse