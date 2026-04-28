Ex Sp 65, l’ultimo tratto a senso unico in attesa di lavori

L’iter

Questa situazione va avanti da una ventina d’anni. Praticamente da quando la Provincia aveva allargato tutta la Sp 65 tranne proprio i 600-700 metri che arrivano a Ghedi. L’intenzione era di allargare anche questi, ma campa cavallo. Visto lo stallo, l’Amministrazione comunale aveva deciso di fare da sé. Bella intenzione, ma impraticabile, perché la strada era della Provincia. L’anno scorso la svolta: in cambio della tangenziale Ovest, la Provincia ha ceduto quel tratto di strada provinciale al Comune, che, diventato proprietario della porzione, poteva decidere come meglio credeva.

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A questo punto mancavano solo i soldi per l’intervento: circa un milione di euro, che al momento non ci sono, ma che dovranno essere trovati, perché la strada non può rimanere in queste condizioni. Non siamo al semplice degrado dell’asfalto che abbiamo documentato da altre parti. Qui è più grave: a forza di banchine che cedono, l’asfalto si sta restringendo sempre più.

Nel futuro

Entro l’anno dovrebbe arrivare il progetto, che tra l’altro consentirà di quantificare la spesa. Poi nel 2027 l’allargamento e la sistemazione del tratto di strada. Che, in attesa di recuperare la sua dignità, sarà percorribile sì, ma a senso unico.