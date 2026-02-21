A Desenzano l’ex Ragioneria torna in scena: via al piano di recupero

Due anni fa valeva 3 milioni e 617mila euro e una promessa: finanziare le nuove piscine. Oggi l’ex Ragioneria di via Carducci torna al centro della scena con un piano di recupero che ne ridisegna il futuro. Dopo sette aste andate deserte dal 2014, nel 2024 l’ex Ragioneria era stata assegnata all’immobiliare Carducci srl, riconducibile alla famiglia Cerini, unica offerente, con un rilancio oltre la base fissata a 3,5 milioni. Una vicenda lunga quasi un decennio, partita da una valutazione iniziale di 5,5 milioni e chiusa solo dopo una serie di ribassi.

La fase operativa

La Giunta ha adottato il Piano di recupero «PR2 – Area ex Ragioneria», che traduce in progetto le previsioni del Pgt: destinazione prevalentemente residenziale con una quota commerciale. L’area oggetto dell’intervento misura 2.190 metri quadrati. La superficie lorda di pavimento prevista è pari a 3.507 metri quadrati. La volumetria complessiva passa dagli attuali 18.447 metri cubi a 11.531 metri cubi: una riduzione significativa che alleggerisce l’impatto rispetto all’esistente.

Nel dettaglio, il progetto prevede 8.216 metri cubi a destinazione residenziale e 3.315 metri cubi per la parte commerciale. Un equilibrio che dovrà trovare una sintesi tra nuove abitazioni e funzioni di servizio, in un contesto dove ogni metro quadrato pesa. Il piano comporta inoltre standard urbanistici per 2.647 metri quadrati, che verranno monetizzati al valore di 300 euro al metro quadrato per un totale di 794.178 euro. A questi si aggiunge uno standard qualitativo per la quota commerciale pari a 22.153 euro. Sono previsti anche oneri di urbanizzazione per 86.436 euro sulla parte residenziale e 38.193 euro per quella commerciale.

In sostanza, tra vendita e monetizzazioni, l’ex Ragioneria porta nelle casse comunali oltre 4 milioni di euro. Risorse che l’Amministrazione ha già destinato al progetto delle nuove piscine.

Ricadute viabilistiche

Il progetto interviene anche sugli accessi e sulla viabilità. È previsto un nuovo accesso carraio su piazza Caduti del Lavoro, con la perdita di due parcheggi pubblici compensati dalla cessione di tre stalli da parte del privato. L’edificio, che si estendeva per oltre 4.300 metri quadrati e più di 16mila metri cubi nella configurazione originaria, per anni è rimasto un vuoto urbano nel cuore della città. Prima sede pubblica, poi immobile inutilizzato, infine bene alienato per fare cassa. La scelta di venderlo era stata motivata con la necessità di reperire risorse per nuove infrastrutture sportive. Oggi quella decisione trova una traduzione urbanistica concreta.

Il piano dovrà ora essere depositato per le osservazioni prima dell’approvazione definitiva. Solo dopo si potrà parlare di tempi di cantiere.