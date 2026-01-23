Giornale di Brescia
Sedicenne in ospedale a Treviso con meningite, profilassi per 114 persone

TREVISO, 23 GEN - Un sedicenne residente nel territorio di Oderzo è stato ricoverato all'ospedale di Treviso con diagnosi di meningite da meningococco di tipo B. Lo comunica l'Ulss 2. Il giovane, inizialmente seguito dall'unità operativa di Neurologia, è stato trasferito in Malattie infettive e presenta attualmente una sintomatologia contenuta con decorso clinico favorevole. I primi sintomi sono comparsi il 19 gennaio con febbre fino a 39 gradi, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale. Il ragazzo è stato ricoverato il 21 gennaio. Lo stesso giorno la Microbiologia ha tipizzato il ceppo, risultato B. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha subito attivato l'indagine epidemiologica e le misure di sanità pubblica. Sono stati identificati 121 contatti: 25 familiari e amici di cui 20 sottoposti a profilassi, 25 soccorritori e operatori sanitari di cui 23 sottoposti a profilassi, 43 contatti scolastici (compagni di classe e insegnanti) tutti sottoposti a profilassi e 28 contatti extra scolastici tutti sottoposti a profilassi. Il ragazzo risulta regolarmente vaccinato contro il meningococco di tipo B, avendo completato il ciclo vaccinale con due dosi nel 2024. La vaccinazione potrebbe aver contribuito a una forma clinica meno severa della malattia.

