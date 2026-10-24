Ghedi, l’ex cascina in centro rinasce con 16 appartamenti e un parcheggio

I centri storici dei nostri paesi custodiscono reminiscenze d’altri tempi, quando nei campi si lavorava a mano col solo supporto di buoi e cavalli: vecchie cascine, slarghi e cortili se ne stanno lì, letteralmente immobili, nascosti da alti muri che li proteggono dalla frenesia che ruota intorno.
Urbanistica
Uno di questi gioielli è nel centro di Ghedi, all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Cavour, da dove si affaccia su piazza Roma: una grande casa con portico e cortile, in fondo al quale c’è una barchessa con un altro portico oramai diroccato. In via Vittorio Veneto ci sono due ingressi: un cancello di ferro e un portoncino in legno contornato da due portali in pietra. In tutto 1.700 metri quadrati. La tipica cascinetta bassaiola che, senza volerlo, a causa dell’urbanizzazione s’è trovata nel cuore del paese. Da anni abbandonata, la cascinetta è oggetto del «Piano di recupero A 10».
Il progetto
Sigla asettica, dietro cui si cela un’operazione immobiliare privata che andrà a beneficio anche della comunità perché, come contropartita per l’attuazione del Piano, l’Amministrazione comunale ha chiesto che una parte del cortile diventi un parcheggio pubblico.
Una ventina di posti auto: nel centro storico valgono più dell’oro.
In parte crollato e in parte pericolante, l’immobile rinascerà: i proprietari l’hanno ceduto ad una società di Bergamo che, oltre ad arretrare il muro perimetrale che si affaccia su via Cavour così da allargare il marciapiede, lo trasformerà in 16 appartamenti. A metà della lunga parete che guarda su via Cavour verrà ricavata un’apertura: oltre ad «alleggerire» la facciata, servirà da passaggio pedonale per i parcheggi realizzati dove ora c’è il cortile.
Gli stalli
Parcheggi privati, per gli abitanti dei 16 appartamenti, ma anche pubblici. Con gran sollievo di chi, per trovare uno spazio nel centro storico, deve fare il giro dell’oca, perché in Piazza Roma e dintorni i posti auto sono come le feste di George Clooney: per molti, ma non per tutti.
«L’edificio era lì, fermo da una trentina d’anni – dicono il sindaco Federico Casali e il suo vice Giovanni Cazzavacca –. Oltre a recuperare un immobile abbandonato nel cuore del paese, con questa operazione guadagniamo un po’ di parcheggi, che per il centro storico sono fondamentali».