Evade dai domiciliari e viene sorpreso a Campo Marte: arrestato 22enne

Il giovane è stato individuato dalla polizia dopo la segnalazione di una lite. Il questore ha revocato il permesso di soggiorno e disposto l'allontanamento dall'Italia dopo la scarcerazione

22 novembre 2026 1 ' di lettura

Agenti della Polizia - Foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti arresti domiciliarievasionearrestoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...