Era agli arresti domiciliari, ma si trovava al parco Campo Marte, a Brescia, dove era stato segnalato un violento diverbio tra alcuni giovani. Per questo un cittadino bengalese di 22 anni, residente in città e con diversi precedenti penali e di polizia, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura per il reato di evasione.
L'intervento è scattato nei giorni scorsi, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112 da parte di una donna che aveva assistito alla lite all'interno del parco. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato le persone presenti e avviato gli accertamenti attraverso la banca dati del Ministero dell'Interno. Dalle verifiche è emerso che il 22enne, già destinatario di un avviso orale di pubblica sicurezza emesso dal questore di Brescia, avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione, dove stava scontando la misura degli arresti domiciliari.
In Questura
Il giovane è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e, al termine degli accertamenti, arrestato per evasione e messo a disposizione della Procura della Repubblica. Alla luce dell'accaduto e dei precedenti del 22enne, il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre disposto la revoca del permesso di soggiorno ed emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Il provvedimento è finalizzato alla successiva espulsione dall'Italia, con accompagnamento nel Paese d'origine, una volta che il giovane sarà scarcerato.
«La presenza sul territorio, la rapidità nella risposta alle richieste di intervento e la collaborazione con la comunità rappresentano strumenti fondamentali per la prevenzione e la repressione dei reati», ha sottolineato il questore Sartori, ricordando che «anche episodi che possono apparire di minore entità incidono sulla sicurezza quotidiana dei cittadini».