L’estate di Rezzato fa sessanta tra musica e sport, gusto e stelle

Rezzato accende l’estate con 60 appuntamenti tra concerti, sport e sapori locali, cene in vigna, pilates nei parchi, osservazione delle stelle con gli Astrofili, fino ai concerti e agli eventi per bambini.
La proposta
A presentare il ricco programma che parte questa settimana sono stati il sindaco Luca Reboldi affiancato dall’assessora alla cultura Anna Bertolino e dai consiglieri Matteo Caldera e Roberta Azzini.
«Non siamo una grande località turistica – afferma il primo cittadino – perciò i nostri eventi sono destinati principalmente ai nostri cittadini. Lo scorso anno avevamo sperimentato questo mood estivo, ma visto il gradimento al di sopra delle nostre aspettative, abbiamo pensato che era doveroso organizzare questo variegato calendario negli spazi collettivi, facilitando la conoscenza fra le persone e i luoghi che durante l’anno per i mille impegni diventano quasi invisibili. Abbiamo riproposto alcune attività, come pilates e yoga, e aggiunto nuovi eventi capaci di soddisfare ogni fascia di età, pensate per chi non va in vacanza, cercando di intercettare e coinvolgere le associazioni del territorio, perché Rezzato ha una vivace rete di realtà che ogni giorno lavorano per il bene comune. Con questo cartellone vogliamo dare loro visibilità e creare sinergia».
Il servizio
«L’obiettivo – ha spiegato l’assessora Bertolino – è offrire alternative ai tradizionali “luoghi del paese”, portando la vita di comunità nelle piazze e nei parchi».
Gli appuntamenti fissi saranno le lezioni settimanali di pilates o yoga nei parchi, proposte sportive pensate per tutte le età e lezioni di ballo con il gruppo Ritminfolk.
Spazio poi alla musica con i concerti tanto attesi nel periodo estivo, come quelli all’alba. Non mancheranno le iniziative per i più piccoli: laboratori di lettura e giochi animati. Per non dimenticare chi ama il relax, ecco incontri culturali con la presentazioni di libri e momenti dedicati all’approfondimento.
Particolare attenzione sarà riservata alle eccellenze enogastronomiche locali, con appuntamenti che uniscono gusto e tradizione.
Il programma completo è consultabile sul sito del Comune. Quasi tutti gli eventi sono gratuiti, per quelli a pagamento e con prenotazione obbligatoria, la scelta è stata di un costo calmierato accessibile a tutti.