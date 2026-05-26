A Montichiari un’estate tra musica, storia, sagre e Notte Bianca

E dopo il Maggio, è subito l’ora dell’Estate Monteclarense, tra musica, teatro, danza, arte, storia locale, libri, attività per i bimbi, sagre e Notte Bianca. Il calendario, da giugno fino a settembre, non lascia spazio alla noia: oltre sessanta gli eventi, tra centro e frazioni . Il programma è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro loco Città di Montichiari, la Pro loco Montichiari, Montichiari Musei e altri sodalizi locali: è impossibile elencarlo tutto, ma si potrà visualizzare sul sito e i canali social del Comune.

La Notte Bianca sarà sabato 4 luglio (con recupero domenica 5 luglio in caso di maltempo). Poi, tra gli appuntamenti da segnarsi, il 19 luglio, il parco del Castello Bonoris, accoglierà il Gran Galà della danza «Mon amour», a cura di DiDance Lab Desenzano e dedicato all'ètoile Carla Fracci. In questa occasione, a Montichiari giungeranno i primi ballerini della Scala di Milano, del talent show Amici con madrina della serata Alessandra Celentano e le guest star Iana Salenko e Marian Walter dello Staatsballet di Berlino.

Parco e Castello accoglieranno anche moltissime altre iniziative, dal Castello del gusto (il 13 giugno, nel giardino all’italiana) in collaborazione con la Strada del vino e dei sapori Colli dei Longobardi, all’evento curato da Danza e Teatro, «Ri-specchiarsi» (27 giugno), poi (il 31 luglio) uno spettacolo manzoniano, dedicato all’Innominato, il 28 agosto Storie in castello e il 25 settembre una visita botanica tutta dedicata a parco e giardino del Bonoris.

Novità e conferme

Tra le novità, quest’anno ci sarà la prima edizione della Notte della cultura (5 settembre) con iniziative in Piazza Santa Maria e nei musei. Inoltre arriva il Cinema sotto le stelle (12 e 19 giugno, giardino della biblioteca).

A Montichiari non può mancare lo sport: un esempio è la Sei colli cicloturistica (6 settembre) a cura di asd Ciclo Garda Lab, manifestazione per tutti che unirà salute e conoscenza dei luoghi monteclarensi.

Nemmeno la musica mancherà, in tutte le salse e per tutti i gusti: dalla rassegna bandistica per i 200 anni della banda (dal 7 giugno) a quella corale in Pieve, fino ai concerti in piazza. Confermati i grandi e apprezzati classici come Libramente nel giardino della biblioteca, ScopriAmo Montichiari e Teatro in piazza.

Dal Comune

«Un programma variegato con cui la nostra città punta ad accogliere non solo i monteclarensi, ma anche i tanti turisti in vacanza magari sul Garda attraverso momenti per conoscere il nostro territorio – commentano il sindaco Marco Togni e l’assessore alla Cultura Martina Varone –. Fondamentale è sempre la rete di collaborazioni con i sodalizi della zona che si sta ampliando sempre più».