L’estate rovente dei cantieri a Brescia

C’è chi boccheggia sull’asfalto che sfiora i 50 gradi, chi guarda incuriosito, chi pigia sul clacson e chi sbuffa. La rovente estate dei cantieri a Brescia è cominciata sotto i migliori auspici e con scene ormai tradizionali che sanno di commedia dell’arte nella calda stagione in città.
Siamo lontani dall’estate del 2024, quando Brescia si trasformò in un maxicantiere diffuso, ma puntuale con l’avvio delle ferie è arrivato anche quest’anno il cronoprogramma degli interventi sui sottoservizi.
Prospettive
Mentre la città si svuota e la terra sotto i piedi si alleggerisce, all’ombra dei palazzi spuntano ruspe e camion. Eccolo, il momento propizio per ammodernare la macchina nascosta all’ombra del Cidneo.
A dominare sono soprattutto i lavori di manutenzione programmati da A2A, già cominciati in via Indipendenza (col rifacimento di un tratto ammalorato della rete del teleriscaldamento), in viale Bornata (dove Retragas posa una nuova tubazione per potenziare la rete di trasporto del gas) e in via Villa Glori, con un massiccio intervento per la sostituzione di un tratto di tubazione del teleriscaldamento che attraversa la ferrovia della tratta Brescia-Edolo. Qui i lavori dureranno fino ad inizio agosto e comporteranno varie modifiche alla viabilità nella zona di via Milano, dove da ormai un anno prosegue la riqualificazione dell’arteria non senza qualche problema per i residenti.
È proprio in via Milano - lungo il grande cantiere di rigenerazione urbana che ora avvolge anche il cimitero Vantiniano - che si registrano i maggiori disagi. «Prima o poi ci scappa il morto - racconta un residente imbufalito mentre passeggia lungo il cordone pedonale temporaneo -. Qui la strada si restringe ma le auto sfrecciano e ogni giorno rischiano di investire qualcuno».
La prova è davanti agli occhi: una vettura inchioda al passaggio di un uomo in sedia a rotelle e di una donna che porta la spesa.
La nuova via Milano dovrebbe sorgere tra fine 2026 e inizio 2027. Nel frattempo, aveva assicurato l’assessore Valter Muchetti, «abbiamo stanziato 110mila euro di ristori per le attività: nel concreto a chi è interessato direttamente spettano 2.000 euro, 1.000 a chi non è sulla via principale».
Si arranca tra lunghe code e traffico mattutino intenso, invece, su via San Polo, dove da giorni è in corso un intervento di manutenzione straordinaria alla rete del teleriscaldamento. Proprio davanti alla questura, il cantiere rallenta vistosamente la viabilità per chi proviene da via Lonati e dalla stessa via San Polo. Le difficoltà si protrarranno almeno per una decina di giorni.
Ma i cantieri dei sottoservizi accompagneranno tutta l’estate: dal 6 luglio in piazzale Arnaldo via al risanamento di un tratto di acquedotto deteriorato, sempre da luglio in via del Castello intervento multiservizio per risolvere alcune interferenze. Dal 6 agosto al 9 settembre in viale Duca D’Aosta sarà posato anche un cavidotto per l’energia elettrica. Infine proseguono gli interventi al teleriscaldamento in via Tovini e quelli multiservizio in via Triumplina.
Gli interventi
A2A fa sapere che nel corso del 2026 realizzerà interventi per circa 11 chilometri di infrastrutture tra sostituzioni e potenziamenti di rete, oltre a numerose opere puntuali di ammodernamento e adeguamento tecnologico. L’investimento complessivo è di oltre 9 milioni di euro per il rinnovo e il potenziamento delle reti cittadine.
«Un impegno che consentirà di migliorare la qualità dei servizi, aumentare l'affidabilità delle infrastrutture e accompagnare lo sviluppo della città».
Per i bresciani invece una prova generale, in vista degli imminenti lavori per la rete tranviaria, certamente più impattanti per la città.