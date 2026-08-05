Espulsioni, il questore: «Intercettiamo chi ha precedenti penali gravi»

Con l’operazione «Oscar» e quelle che negli ultimi due anni l’hanno ricalcata, il Ministero dell’Interno ha dato un importante impulso operativo al rintraccio, il trattenimento e l’espulsione di stranieri irregolari. Nelle ultime settimane anche a Brescia si sono svolti controlli straordinari, decisi nel Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, sulla base di queste direttive che hanno visto la collaborazione di tutte le forze di polizia sotto il coordinamento del questore.
Dottor Sartori, che indicazioni avete dato alle pattuglie e agli uffici investigativi?
Il nostro obiettivo è contrastare situazioni di illegalità, talvolta strettamente connesse all’immigrazione clandestina, che necessitano di particolare attenzione e di un costante monitoraggio, per evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati per reati di varia natura e gravità e senza alcun titolo per permanere in Italia.
Quali risultati avete ottenuto?
Abbiamo espulso 22 cittadini extracomunitari pregiudicati, si tratta di persone che hanno alle spalle furti, spaccio di stupefacenti e violenza sessuale, e tutti irregolari sul Territorio Nazionale. Nei confronti di tutti questi individui, dopo che sono stati espulsi, così come previsto dalla normativa vigente in materia, ho emesso altrettanti Ordini di Accompagnamento alla Frontiera Aerea oppure Ordini di Trattenimento presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri.
Su che tipo di soggetti vi siete concentrati?
Abbiamo cercato di rintracciare coloro che hanno diverse condanne, persone che con il loro comportamento reiterato hanno evidenziato di non volersi adeguare alle regole della convivenza civile in Italia e di non voler rispettare le Istituzioni dello Stato.
Arrivare all’accompagnamento alla frontiera non è semplice ma avete dimostrato numeri in crescita.
Si tratta di una sinergia tra tutte le forze di polizia e gli uffici amministrativi della Questura ma anche degli altri enti coinvolti. Sul soggetto fermato vengono fatte tutte le verifiche nelle specifiche banche dati di cui dispongono gli uffici immigrazione della Polizia di Stato, per capire chi deve lasciare immediatamente il territorio dello Stato.