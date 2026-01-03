Esplosioni a Caracas, il governo del Venezuela: «Aggressione degli Usa»

Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino ora locale (le 7 del mattino in Italia), nella capitale del Venezuela Caracas. Dietro agli attacchi ci sono gli Stati Uniti, come confermato al Wall Street Journal da un ufficiale americano, con il presidente Trump che già da tempo aveva ordinato azioni contro i narcos nel Paese sudamericano.

A detta di Cbs News invece i raid sarebbero stati pianificati da giorni, pronti già per Natale, ma il via libera sarebbe stato ritardato a causa delle cattive condizioni meteo e ai raid aerei che gli Stati Uniti hanno condotto negli stessi giorni in Nigeria».

Il governo del Venezuela ha denunciato «la gravissima aggressione militare» degli Usa, secondo quanto riferiscono i media locali e il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto la «mobilitazione» popolare. E in una nota l’esecutivo sottolinea come «si tratti di un tentativo di imporre una guerra coloniale per distruggere la forma repubblicana di governo e in imporre un cambio di regime – si legge -. Il popolo del Venezuela e le forze armate nazionali bolivariane, in perfetta unità tra popolo, polizia ed esercito, sono dispiegate a garantire sovranità e pace» aggiunge il testo, sottolineando che il governo presenterà proteste formali tra gli altri al Consiglio di sicurezza Onu e al segretario generale per chiedere condanna degli attacchi attribuiti agli Stati Uniti.

Aree militari

Secondo quanto riporta un giornalista dell'Ansa sul posto, esplosioni e incendi hanno colpito aree militari nell'area metropolitana. Nel quartiere 23 de Enero, nella zona ovest della città dove si concentrano gruppi chavisti, è stato segnalato un forte scoppio accompagnato da sirene e sorvoli di aerei.

Si sono verificati incidenti anche all'Accademia Militare di Mamo a La Guaira, a 40 chilometri dalla capitale. Altre zone colpite includono la base aerea La Carlota e l'aeroporto di Higuerote, con esplosioni di minore entità.