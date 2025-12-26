Giornale di Brescia
Gli Usa hanno attaccato l’Isis in Nigeria, Trump: «Li avevo avvisati»

Gli attacchi sono stati confermati dal ministro degli Esteri nigeriano: «Colpi di precisione, le autorità nigeriane cooperano per affrontare la minaccia di terrorismo ed estremismo»
Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, il giorno di Natale a Palm Beach - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul suo social network Truth che gli Stati Uniti hanno condotto nella notte un «attacco potente e letale contro elementi dell’Isis nella Nigeria nordoccidentale, feccia terroristica – li ha definiti – che ha preso di mira e ucciso brutalmente cristiani innocenti. Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato con l’inferno, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti». Sempre sui social, l’annuncio è arrivato su X da parte dell’Africom, ovvero l’Us Africa Command.

La conferma

Il ministero degli Esteri nigeriano ha confermato l’attacco, precisando che gli Usa hanno lanciato «colpi di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria tramite attacchi aerei» dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato l’operazione contro i militanti dello Stato Islamico.

«Le autorità nigeriane rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti d’America, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell’estremismo violento», ha affermato il Ministero degli Esteri in una nota diffusa stamattina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
IsisDonald TrumpAfricom
