Powerbank esplode nel marsupio, ustionato ragazzo di Capriolo

La denuncia del 30enne Patryk Rossi: «Non voglio pensare se avessi avuto in braccio mia figlia». Si trattava di un modello di fascia alta, che non aveva mai dato segni di malfunzionamento

07 luglio 2026 2 ' di lettura

Rossi, sorridente nonostante la disavventura Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti powerbankustionatoesplosioneCapriolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...