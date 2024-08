Esondazione in Gaver: ha riaperto la Locanda, ma c’è ancora molto da fare

In Gaver c’è (quasi) un ritorno alla normalità. Già sabato scorso ha riaperto la Locanda Gaver, dopo un tour de force a svuotar cantine e dispense invase dal fango nella tarda serata di domenica 28 luglio, nel tentativo di recuperare il recuperabile, impegnando il titolare Maurizio Zanetti, la moglie ed un nutrito gruppo di volontari.

Il «quasi» sta per la strada in fondo alla Piana, per qualche centinaio di metri fino alla Centrale, percorribile ma ancora da sistemare. E da sistemare rimangono anche gli alvei dei torrenti esondati, sui quali le ruspe dovranno lavorare ancora diversi giorni, nella speranza che l’area possa essere ritenuta abitata, anche se non c’è nessun residente all’anagrafe di Breno.

Poi, c’è la questione della telefonia. C’è infatti un palo del telefono che, colpito da acqua, massi e ghiaia, è rimasto nella stessa posizione: quasi sdraiato. «Non solo il telefono fisso non funziona, ma chi chiama trova libero» ci dice Maurizio Zanetti (per informazioni chiamatelo al 380.3079539… a volte questo funziona).

L’esondazione

In via di risoluzione insomma, anche se a fatica, il disastro causato da un paio di torrenti che, incapaci di incanalare la «bomba d’acqua» caduta sulla zona in meno di un’ora, hanno finito col divenire via di transito per massi anche da mezzo metro cubo franati dalle pendici dei monti circostanti. Ancora tutti da quantificare i danni.

Quello che resta è lo sgomento per un evento meteo mai visto di tale violenza, almeno da quelle parti e che solo per fortuna non ha registrato vittime: «Se solo fosse successo sabato anziché domenica sera, sotto a quei massi avremmo contato parecchie persone» è il mantra per esorcizzare la paura subita da molti.