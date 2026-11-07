Elicotteri e cabinovia evacuata: terminata la maxi esercitazione in Tonale

Maxi esercitazione interforze di soccorso e protezione civile alla cabinovia Ponte-Tonale, nel tratto compreso tra Ponte di Legno e la stazione intermedia. Nell’attività, coordinata dalla Prefettura di Brescia, sono stati impiegati elicotteri e mezzi di soccorso terrestri.
Gli attori coinvolti
All’operazione hanno partecipato la Provincia di Brescia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, il Comune di Ponte di Legno, la Guardia di Finanza, il Soccorso alpino di Edolo, i Vigili del Fuoco, Areu e il Cnsas. Sono stati inoltre coinvolti i volontari della Protezione civile e del soccorso sanitario, oltre al personale della Società Impianti Turistici S.p.A., gestore della cabinovia.
Lo scenario simulato
L’esercitazione ha simulato un guasto tecnico strutturale al primo tronco della cabinovia, con il conseguente blocco in quota di 25 cabine e l’isolamento di circa 100 passeggeri. L’attivazione dei soccorsi è avvenuta alle 9, quando sono state avviate le procedure per l’impiego congiunto di assetti aerei e squadre terrestri, le cui operazioni di evacuazione e trasbordo a terra sono state coordinate da un apposito posto di comando avanzato interforze, istituito presso la sede di Sit Spa.
I passeggeri evacuati sono stati poi trasferiti in un’area di accoglienza per il triage sanitario e il censimento preventivo, fino alle manovre di sgombero, avvenute prima di mezzogiorno. L’obiettivo dell’esercitazione è stato quello di verificare i tempi di intervento, le comunicazioni e la collaborazione tra le diverse strutture, in vista della stagione sciistica.