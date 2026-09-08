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Sul Monte Pizzocolo da Toscolano, puntando dritto al cielo

Un’escursione per chi vuole guardare il Garda dall’alto: il massiccio domina il lago dall’alto con i suoi 1.581 metri
Escursione, da intraprendere con la giusta attrezzatura
Escursione, da intraprendere con la giusta attrezzatura

Il Garda si può passeggiare in piano, seguendo l’acqua, oppure scegliere di guardarlo dall’alto, salendo quasi verso il cielo.  Per chi preferisce la seconda prospettiva, il Monte Pizzocolo è una delle mete più spettacolari della sponda bresciana: con i suoi 1.581 metri domina il lago e offre un’escursione capace di unire il gusto della montagna a una vista che, nelle giornate più limpide, sembra non trovare confini.

La salita

La salita classica parte da Sant’Urbano, sopra Toscolano, a circa 870 metri di quota. Da qui il percorso si inoltra nel bosco e guadagna progressivamente altezza fino a raggiungere gli spazi più aperti della parte superiore. Per arrivare in vetta occorrono indicativamente due ore e mezza, con circa 700 metri di dislivello: non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede un minimo di allenamento, scarponi da trekking e condizioni meteorologiche favorevoli.

La ricompensa arriva soprattutto negli ultimi metri. Dalla cima lo sguardo corre sul Garda e, quando l’aria è tersa, raggiunge il Monte Baldo, l’Adamello, la Presanella e le Dolomiti di Brenta. Poco sotto la vetta si trova il bivacco Due Aceri, sempre aperto e ricavato da una vecchia struttura militare, mentre sulla sommità sorgono una piccola chiesa dedicata ai Caduti di tutte le guerre e della montagna e una rosa dei venti che aiuta a riconoscere le cime circostanti.

Il Pizzocolo è conosciuto anche come «Naso di Napoleone»: secondo la tradizione, il soprannome nascerebbe dal suo profilo aguzzo, nel quale i soldati francesi avrebbero riconosciuto quello dell’imperatore.

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