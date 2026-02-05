A Erbusco il trofeo della Bersagliera anticipa il Carnevale

Il Carnevale torna protagonista nel centro storico di Erbusco, con una tradizione che affonda le radici nel 1954 e che continua a richiamare migliaia di persone, soprattutto nella giornata del martedì grasso. A dieci giorni dall’evento, sono ufficialmente aperte le iscrizioni per due degli appuntamenti più attesi: la ciclopedalata in chiave fantozziana del Trofeo alla Bersagliera, in programma domenica 15 febbraio, e la sfilata dei carri allegorici e satirici prevista per martedì 17 febbraio.

La sfilata vedrà scendere in strada, per tutto il pomeriggio, i carri provenienti dal territorio provinciale e anche da fuori, con partecipazioni segnalate da Bergamo e Mantova. Il percorso si svilupperà lungo l’anello pedonale che circonda il centro storico: il passaggio decisivo per la classifica sarà quello sotto il palco in via Verdi, dove è prevista la giuria popolare (moduli, regolamenti e info sul sito del carnevale di Erbusco).

Attorno ai due eventi principali, varie iniziative: il programma prende il via sabato 7 e domenica 8 febbraio al centro commerciale Le Porte Franche, con spettacoli di burattini e magia pensati in particolare per i più piccoli. Da venerdì 13 febbraio si aprirà invece il tendone riscaldato all’oratorio di Erbusco: la prima serata prevede spiedo alla bresciana con prenotazione obbligatoria alla Cartoleria Faustino 1969, seguita dalle 22.30 da musica e animazione con Luca e Roby.

Il sabato successivo, già dal pomeriggio, sono annunciati gonfiabili, zucchero filato e burattini; dalle 19 apriranno gli stand gastronomici e alle 21 è in programma la Tombolata di Arlecchino nel paese delle bollicine. Domenica mattina alle 8 partirà il Trofeo alla Bersagliera; dalle 14 il corteo cittadino sarà guidato dalla banda Dino Magri, con maschere e costumi, e proseguirà con concorsi e attività in oratorio tra musica, dj set, stand enogastronomici e Franciacorta Docg.

Lunedì spazio al ballo con Lisciando con il Carnevale a cura di Franciacorta Style Dance, prima della sfilata dei carri del martedì pomeriggio. Chiusura a fine mese, come da tradizione, in teatro con la commedia dialettale Conoscerebbe scopo matrimonio della compagnia La Pieve di Erbusco, in programma sabato 28 febbraio alle 20.30.