Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

A Erbusco il trofeo della Bersagliera anticipa il Carnevale

Il Carnevale torna protagonista nel centro storico: molte le iniziative come la ciclopedalata e la sfilata dei carri, con un programma variegato
Carnevale di Erbusco - © www.giornaledibrescia.it
Carnevale di Erbusco - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il Carnevale torna protagonista nel centro storico di Erbusco, con una tradizione che affonda le radici nel 1954 e che continua a richiamare migliaia di persone, soprattutto nella giornata del martedì grasso. A dieci giorni dall’evento, sono ufficialmente aperte le iscrizioni per due degli appuntamenti più attesi: la ciclopedalata in chiave fantozziana del Trofeo alla Bersagliera, in programma domenica 15 febbraio, e la sfilata dei carri allegorici e satirici prevista per martedì 17 febbraio.

La sfilata vedrà scendere in strada, per tutto il pomeriggio, i carri provenienti dal territorio provinciale e anche da fuori, con partecipazioni segnalate da Bergamo e Mantova. Il percorso si svilupperà lungo l’anello pedonale che circonda il centro storico: il passaggio decisivo per la classifica sarà quello sotto il palco in via Verdi, dove è prevista la giuria popolare (moduli, regolamenti e info sul sito del carnevale di Erbusco).

Attorno ai due eventi principali, varie iniziative: il programma prende il via sabato 7 e domenica 8 febbraio al centro commerciale Le Porte Franche, con spettacoli di burattini e magia pensati in particolare per i più piccoli. Da venerdì 13 febbraio si aprirà invece il tendone riscaldato all’oratorio di Erbusco: la prima serata prevede spiedo alla bresciana con prenotazione obbligatoria alla Cartoleria Faustino 1969, seguita dalle 22.30 da musica e animazione con Luca e Roby.

Il sabato successivo, già dal pomeriggio, sono annunciati gonfiabili, zucchero filato e burattini; dalle 19 apriranno gli stand gastronomici e alle 21 è in programma la Tombolata di Arlecchino nel paese delle bollicine. Domenica mattina alle 8 partirà il Trofeo alla Bersagliera; dalle 14 il corteo cittadino sarà guidato dalla banda Dino Magri, con maschere e costumi, e proseguirà con concorsi e attività in oratorio tra musica, dj set, stand enogastronomici e Franciacorta Docg.

Lunedì spazio al ballo con Lisciando con il Carnevale a cura di Franciacorta Style Dance, prima della sfilata dei carri del martedì pomeriggio. Chiusura a fine mese, come da tradizione, in teatro con la commedia dialettale Conoscerebbe scopo matrimonio della compagnia La Pieve di Erbusco, in programma sabato 28 febbraio alle 20.30.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
inserto Franciacorta SebinoCarnevale ErbuscoprogrammasfilataCarnevale 2026Erbusco
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario