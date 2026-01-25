Carnevale a Erbusco: iscrizioni aperte per sfilata e trofeo fantozziano

Carri, costumi, maschere e stelle filanti. Il Carnevale è pronto a tornare nel centro storico di Erbusco, per una kermesse nata nel lontano 1954 e capace ancora oggi di radunare – in particolare il martedì grasso – migliaia di persone.

A tre settimane dal Carnevale, sono formalmente aperte le iscrizioni a due delle manifestazioni più attese: la nuova edizione del «Trofeo alla Bersagliera», ciclopedalata in salsa fantozziana di domenica 15 febbraio e la tradizionale sfilata dei carri allegorici e satirici del martedì grasso, che quest’anno si svolge martedì 17 febbraio.

Adesioni

Per tutto il pomeriggio i migliori carri della provincia (ma non solo, viste le partecipazioni bergamasche e mantovane) sfileranno sull’anello pedonale che circonda il centro storico, fino al passaggio decisivo per la classifica, quello sotto il palco che ospita la Giuria popolare in via Verdi.

Per la ciclopedalata dal sapore fantozziano e per la sfilata moduli, regolamenti e informazioni si trovano su www.carnevaledierbusco.it. Attorno a questi due appuntamenti, gli organizzatori dell’associazione culturale «Arlecchino nel paese delle bollicine», guidata dal presidente Luca Moretti, hanno poi approntato tanti altri eventi in collaborazione con Comune, oratori, Strada del Franciacorta, Pro Loco, associazioni del territorio e sponsor locali.

Quando e come

Si parte, al riguardo, sabato 7 e domenica 8 febbraio, al centro commerciale Le Porte Franche, tra spettacoli di burattini e di magia, dedicati in particolare ai più piccoli. Da venerdì 13, invece, apre il tendone riscaldato dell’oratorio di Erbusco. La prima sera spiedo alla bresciana (prenotazione obbligatoria alla Cartoleria Faustino 1969), mentre dalle 22.30 musica e animazione con Luca e Roby.

Sabato, già dal pomeriggio, gonfiabili, zucchero filato e burattini, mentre dalle 19 aprono gli stand gastronomici e, alle 21, spazio invece alla «Tombolata di Arlecchino nel paese delle bollicine».

Domenica dalle 8 parte il «Trofeo alla Bersagliera», mentre dalle 14 corteo cittadino guidato dalla banda Dino Magri. Dietro, maschere e costumi, impegnati poi per tutto il pomeriggio in oratorio per i concorsi, tra musica, dj set, stand enogastronomici e l’immancabile calice di Franciacorta Docg.

Lunedì si balla grazie a «Lisciando con il Carnevale» a cura di Franciacorta Style Dance, prima della sfilata dei carri di martedì pomeriggio. Ultimo appuntamento, come da tradizione, a fine febbraio, in teatro, con la commedia dialettale «Conoscerebbe scopo matrimonio» affidata alla compagnia La Pieve di Erbusco (sabato 28 alle 20.30).