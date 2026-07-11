Restauro contro i segni del tempo: a Erbusco il teatro si rifà il look

Restyling profondo per fare splendere il teatro comunale di Erbusco – una delle strutture più attive e vissute dell’Ovest Bresciano per quanto riguarda spettacoli, commedie e incontri – oltre all’anticipo di un anno rispetto a quanto preventivato per l’atteso cantiere su via San Clemente, l’asse viario che attraversa il centro abitato della popolosa frazione di Villa Pedergnano. Sono i due interventi sostanziosi – l’investimento complessivo si aggira sul mezzo milione di euro – annunciati dall’Amministrazione comunale di Erbusco, guidata dal sindaco, Mauro Cavalleri.
Il teatro
Sul fronte del teatro comunale, posizionato a pochi passi dal Consorzio di tutela del Franciacorta Docg e dal Municipio, la Giunta ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’obiettivo è mettere in campo azione conservative e di restauro delle facciate del teatro erbuschese, per rispondere agli agenti atmosferici e al passare delle stagioni. Il tutto partecipando a un bando regionale dedicato ai distretti del commercio, come il «Corti di Franciacorta» che poco più di un anno fa Erbusco ha costituito da Comune capofila assieme ai vicini di Adro e Cazzago San Martino.
Via San Clemente
In attesa di capire se e quando arriveranno i fondi dal Pirellone, l’Amministazione ha messo mano al piano annuale di opere pubbliche: «Anticipiamo – ha spiegato in Consiglio comunale il sindaco, Mauro Cavalleri – rispetto alla precedente previsione del 2027, la riqualificazione di via San Clemente».
Previsto un investimento da circa 400mila euro per sistemare il tratto che corre dalla rotatoria sulla trafficata Sp XII, quella che collega Rovato a Capriolo, verso l’oratorio di Villa Pedergnano, mettendo mano a tutti i percorsi pedonali oggi esistenti (nella zona a valle) o da fare ex novo (verso la collina e la già riqualificata via San Giorgio) attorno alla rotatoria che collega l’altra arteria del centro storico pedergnanese, via Salvo D’Acquisto.
Altri cantieri
A bilancio quest’anno anche 200mila euro per le asfaltature. Resta tra le opere in calendario quest’anno anche l’efficientamento energetico della palestra di frazione Zocco, per un ammontare di 680mila euro. In questo caso, la previsione è che entro fine anno apra un bando del Gse (Gestore servizi energetici).
Slittano invece al 2027 la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico della primaria di Zocco, la sistemazione dell’intersezione tra via Fermi e via Cavour e gli interventi di adeguamento sulla Sp XII.