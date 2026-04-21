Erbusco, ha un malore mentre va in bici: 64enne in ospedale

Un ciclista di 64 anni è stato colto da un improvviso malore mentre percorreva una strada nel territorio di Erbusco. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, si è accasciato a bordo strada sotto gli occhi di alcuni automobilisti in transito. Proprio questi ultimi sono stati i primi a intervenire, fermandosi immediatamente per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza.

In pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari, supportati anche dai carabinieri della stazione locale della Compagnia di Chiari, che hanno gestito la viabilità e facilitato le operazioni di intervento.

Aiuto

Vista la gravità delle condizioni del 64enne, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato quindi stabilizzato sul posto e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, ma resta fondamentale la tempestività dei soccorsi, resa possibile anche grazie alla prontezza degli automobilisti che si sono fermati per aiutarlo.