Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Erbusco, ha un malore mentre va in bici: 64enne in ospedale

Roberto Manieri
È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato quindi stabilizzato sul posto e successivamente trasportato d’urgenza
Elisoccorso in fase di atterraggio al Civile - © www.giornaledibrescia.it
Elisoccorso in fase di atterraggio al Civile - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un ciclista di 64 anni è stato colto da un improvviso malore mentre percorreva una strada nel territorio di Erbusco. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, si è accasciato a bordo strada sotto gli occhi di alcuni automobilisti in transito. Proprio questi ultimi sono stati i primi a intervenire, fermandosi immediatamente per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza.

In pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari, supportati anche dai carabinieri della stazione locale della Compagnia di Chiari, che hanno gestito la viabilità e facilitato le operazioni di intervento.

Aiuto

Vista la gravità delle condizioni del 64enne, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato quindi stabilizzato sul posto e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, ma resta fondamentale la tempestività dei soccorsi, resa possibile anche grazie alla prontezza degli automobilisti che si sono fermati per aiutarlo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
maloreErbusco
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario