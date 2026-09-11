Entra nel fiume Chiese a Gavardo, recuperato dopo un’ora di trattative

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, a Gavardo, dove un uomo, in evidente stato di alterazione, è entrato nelle acque del Chiese.
L’allarme è scattato intorno alle 15:30. La persona sarebbe scesa nel fiume all’altezza del Ponte dei Marinai, per poi spostarsi seguendo la corrente per circa un centinaio di metri, fino alla zona di via Bertolotti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia e i Vigili del Fuoco di Salò, nel tentativo di avvicinarlo, calmarlo e convincerlo a tornare a riva.
I Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerlo in un punto dove l’acqua non è particolarmente alta, ma la corrente è piuttosto forte. Ne è seguita una lunga e delicata trattativa, con il timore che l’uomo potesse lasciarsi trascinare dalle acque. Dopo interminabili minuti, e quasi un’ora dall’inizio dell’intervento, i soccorritori sono infine riusciti a recuperarlo e a riportarlo in sicurezza sulla sponda.
Nel frattempo sul posto era arrivata anche un’ambulanza da Nuvolento. L’uomo è stato quindi affidato al personale sanitario per essere trasportato in ospedale e sottoposto alle cure del caso. L’intervento si è concluso intorno alle 16:30.
Cosa è successo
Nel corso dei minuti successivi al recupero dell'uomo si è chiarita la dinamica del delicato intervento. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, che hanno cercato di convincere l’uomo a tornare a riva.
Agli agenti l’uomo ha riferito che stava semplicemente facendo un bagno nel Chiese, ma questi, non convinti dalle sue parole e considerata anche la pericolosità della corrente del fiume, hanno deciso di allertare i Vigili del Fuoco e i sanitari.