Eni, arriva il taglio alle bollette: sconto del 30% rispetto all’offerta base

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Sarà valido dal primo ottobre, e il prezzo resterà bloccato per due anni. La società: «Su luce e gas risparmio fino a 200 euro all’anno»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali