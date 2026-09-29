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Eni, arriva il taglio alle bollette: sconto del 30% rispetto all’offerta base

Sarà valido dal primo ottobre, e il prezzo resterà bloccato per due anni. La società: «Su luce e gas risparmio fino a 200 euro all’anno»
Eni stima un risparmio di circa 200 euro annui
Eni stima un risparmio di circa 200 euro annui

Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, «offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell’energia».

La nota

Lo si legge in una nota del Cane a Sei Zampe, in cui si annuncia che il gruppo offrirà, a partire dal primo ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per due anni. Uno sconto che, si precisa, vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro.

Plenitude, la società di Eni che commercializza gas ed energia elettrica per famiglie e imprese, «valuterà eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato».

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