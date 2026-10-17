Emergenza nel fiume Chiese, ma solo per l’esercitazione

Il soccorso più efficace comincia molto prima di un'emergenza, quando tecniche e procedure vengono affinate sul campo, per conoscere a fondo i luoghi e imparare ad affrontare anche le situazioni più difficili. È con questo obiettivo che, da martedì a ieri i Vigili del Fuoco si sono addestrati a Vobarno, nelle acque del Chiese, nel tratto vicino al municipio. L'attività rientra nelle esercitazioni regionali organizzate ogni tre mesi nelle tre macroaree lombarde. Quella orientale riunisce i Comandi di Brescia, Cremona, Mantova e Lodi, impegnati in scenari differenti, dai laghi ai fiumi come il Mincio, l'Adda e l'Oglio, per esercitarsi sia nelle acque ferme sia in quelle torrentizie. Sul Chiese i pompieri hanno simulato il recupero di persone in difficoltà e il raggiungimento di un isolotto, provando il trasferimento sui gommoni mediante sistemi di teleferica, dalle manovre più semplici a quelle più complesse, fino alla calata delle imbarcazioni dai ponti e alla rimozione di ramaglie che potrebbero ostacolare i soccorsi.
Ogni giorno sono stati coinvolti 10 vigili diversi, provenienti dai Distaccamenti permanenti della provincia e affiancati da tutor e istruttori, con le attività coordinate dal caposquadra Mauro Vezzoli, formatore e coordinatore regionale del Comando di Brescia, insieme ad Alessio Bossi, di Mantova, e col supporto tecnico di Alessandro Pacini, anch'egli di Brescia.
Le operazioni, che riprenderanno la prossima settimana, hanno destato preoccupazione tra alcuni cittadini, allarmati dalla presenza dei mezzi di soccorso. A rassicurarli è stato il sindaco Paolo Pavoni, chiarendo che si trattava di «un addestramento, utile per affinare le procedure in caso di necessità», con l'auspicio che nessuno si trovi in una situazione tanto pericolosa da richiedere un intervento simile.