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Elicottero caduto in Bosnia, rientrate in Italia le salme dei 4 militari

L’aereo che trasportava i feretri è atterrato a Ciampino questa mattina: ad attenderlo anche il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella
Mattarella rende omaggio ai feretri dei militari morti in Bosnia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Mattarella rende omaggio ai feretri dei militari morti in Bosnia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sono arrivati questa mattina all’aeroporto di Ciampino a Roma i feretri dei quattro militari italiani morti in Bosnia, a seguito dello schianto dell’elicottero sul quale viaggiavano. Ad attendere le salme c’erano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Accanto ai feretri c’erano i parenti delle vittime, che hanno dato l'ultimo saluto ai loro cari. Ora le salme saranno condotte alla camera ardente che è stata allestita all'ospedale del Celio. 

La salma di una delle vittime, Laura Procacci, sarà invece trasferita alla camera mortuaria per effettuare l'autopsia: era deceduta dopo il trasferimento in ospedale. I funerali dei militari saranno celebrati in una data ancora da stabilire nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Santi in piazza della Repubblica a Roma. Uno dei quattro militari morti, Franco Adriano Zecchillo, era legato a Paratico: nel comune sul lago d’Iseo vive infatti la madre.

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