Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Elicottero italiano militare precipita in Bosnia: diverse vittime

L’elicottero CH-47 era impegnato in un’attività addestrativa nella zona di Brčko per la missione Eufor: il primo bilancio è di tre morti e 12 feriti
L'elicottero militare italiano precipitato in Bosnia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'elicottero militare italiano precipitato in Bosnia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Un elicottero militare italiano CH-47, in forza alla missione europea Eufor Althea, è precipitato in Bosnia-Erzegovina, nella zona di Brčko, mentre era impegnato in un’attività addestrativa. Secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina bosniaca, nell’incidente ci sarebbero tre morti e 12 feriti. Il bilancio non è stato confermato ufficialmente. La Difesa italiana ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, stabilirne le cause e verificare le condizioni di salute del personale coinvolto.

Eufor, la missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina nella quale opera anche un contingente italiano, ha confermato che nell’incidente «diversi membri della forza militare multinazionale hanno tragicamente perso la vita», senza precisare il numero delle vittime. La missione ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.

La notizia ha suscitato la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso il proprio cordoglio in un messaggio sui social. «La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano», ha scritto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
elicottero precipitatoBosnia Erzegovina
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...