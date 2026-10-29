Elicottero italiano militare precipita in Bosnia: diverse vittime

Un elicottero militare italiano CH-47, in forza alla missione europea Eufor Althea, è precipitato in Bosnia-Erzegovina, nella zona di Brčko, mentre era impegnato in un’attività addestrativa. Secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina bosniaca, nell’incidente ci sarebbero tre morti e 12 feriti. Il bilancio non è stato confermato ufficialmente. La Difesa italiana ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, stabilirne le cause e verificare le condizioni di salute del personale coinvolto.
Eufor, la missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina nella quale opera anche un contingente italiano, ha confermato che nell’incidente «diversi membri della forza militare multinazionale hanno tragicamente perso la vita», senza precisare il numero delle vittime. La missione ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.
La notizia ha suscitato la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso il proprio cordoglio in un messaggio sui social. «La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano», ha scritto.