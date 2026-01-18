Elibase: in attesa del Tar, si sta già scrivendo il piano B(is)

Più che un «piano B», potrebbe diventare un «piano bis». Perché, a seconda della sentenza che pronuncerà il Tribunale amministrativo (e i tempi per un verdetto dovrebbero essere maturi) un piano d’azione sarà messo sul tavolo. Elibase (ora temporaneamente di casa a Montichiari), atto numero undici, come gli anni che ci separano dall’inizio di questa «caccia all’area».

Cinque aree

Gli spazi già passati in rassegna sono cinque. Il primo è appunto quello di via Ghislandi, al centro del contenzioso con Siab che, oltre al disaccordo sul prezzo di acquisto dello spazio, chiedeva di realizzare nell’altra porzione del campo un veliporto, vale a dire una struttura per il decollo verticale di grandi droni per spostare merci. Ma ci sono state anche via Caprera, via Girelli e via Volta. Fino ad arrivare all’ultimo sopralluogo effettuato sul finire del 2025 alla ex Cavallerizza Bettoni di via Chiappa.

A che punto siamo? «Si stanno valutando tutte le alternative – ribadisce il direttore generale dell’Areu, Massimo Lombardo –. Il piano B c’è, ma non è detto che non possa trasformarsi direttamente in un piano A: questo dipende dalle condizioni che si verranno a creare». Specie considerando che il primo bando risaliva ormai al 2017 e che oggi le disponibilità di spazi liberi sono differenti. Quel che è certo – conclude il dg – è che «a noi interessa avere una base a Brescia, perché è strategica».