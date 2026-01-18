Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Elibase: in attesa del Tar, si sta già scrivendo il piano B(is)

Nuri Fatolahzadeh
Da undici anni si cerca un’area idonea: l’elisoccorso è temporaneamente di casa a Montichiari
L'elisoccorso è ancora in cerca di una casa definitiva © www.giornaledibrescia.it
L'elisoccorso è ancora in cerca di una casa definitiva © www.giornaledibrescia.it
AA

Più che un «piano B», potrebbe diventare un «piano bis». Perché, a seconda della sentenza che pronuncerà il Tribunale amministrativo (e i tempi per un verdetto dovrebbero essere maturi) un piano d’azione sarà messo sul tavolo. Elibase (ora temporaneamente di casa a Montichiari), atto numero undici, come gli anni che ci separano dall’inizio di questa «caccia all’area».

Cinque aree

Gli spazi già passati in rassegna sono cinque. Il primo è appunto quello di via Ghislandi, al centro del contenzioso con Siab che, oltre al disaccordo sul prezzo di acquisto dello spazio, chiedeva di realizzare nell’altra porzione del campo un veliporto, vale a dire una struttura per il decollo verticale di grandi droni per spostare merci. Ma ci sono state anche via Caprera, via Girelli e via Volta. Fino ad arrivare all’ultimo sopralluogo effettuato sul finire del 2025 alla ex Cavallerizza Bettoni di via Chiappa.

A che punto siamo? «Si stanno valutando tutte le alternative – ribadisce il direttore generale dell’Areu, Massimo Lombardo –. Il piano B c’è, ma non è detto che non possa trasformarsi direttamente in un piano A: questo dipende dalle condizioni che si verranno a creare». Specie considerando che il primo bando risaliva ormai al 2017 e che oggi le disponibilità di spazi liberi sono differenti. Quel che è certo – conclude il dg – è che «a noi interessa avere una base a Brescia, perché è strategica».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AreuBagolino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario