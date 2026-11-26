Alle urne mancano ancora mesi, ma a Desenzano le grandi manovre sono cominciate a settembre. E a dettare il passo sono le civiche: tre nuove formazioni si sono presentate, mentre i partiti lavorano alle alleanze e alla scelta dei candidati sindaco. Il calendario elettorale può attendere, quello politico è già fitto.
Su fronti opposti
Nel centrodestra l’obiettivo è fare quadrato, come nei dieci anni di amministrazione Malinverno. Nel 2022 la formula valse la vittoria al primo turno con il 56,96%, grazie al sostegno di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Idee in Comune.
Il centrosinistra di Stefano Terzi si fermò al 31,66%, mentre Andrea Spiller, con Cinque Stelle e L’Altra Desenzano, raccolse il 7,55%. Ora si prepara la successione. I partiti non hanno ufficializzato una scelta, ma potrebbero convergere su Pietro Avanzi, assessore alla Cultura, già al Bilancio nel primo mandato e coordinatore di FdI per il Basso Garda. Il suo nome era forte già prima della ricandidatura di Malinverno. E lunedì, alla presentazione di Desenzano nel cuore, la nuova civica di Stefano Zani, Avanzi era in platea.
Una presenza che suggerisce attenzione verso i nuovi compagni di strada e dà consistenza all’ipotesi, pur senza valere un’investitura. Zani, del resto, non è un esordiente: consigliere nel primo mandato Malinverno, nel 2022 era rimasto fuori per un soffio. Con un seguito personale che supera le appartenenze, riparte ora dall’area di centrodestra ma con una propria lista, dopo l’esperienza in Idee in Comune. Riconosce ciò che quel percorso gli ha dato, senza nascondere le distanze da alcune scelte amministrative.
Incontri
Il gruppo conta circa 25 persone e cerca giovani: «Siamo un cantiere ancora aperto». L’obiettivo è eleggere almeno due consiglieri. Il programma andrà concordato con gli alleati, ma Zani propone un palazzetto per il basket e abitazioni convenzionate con quote per gli under 35. Il castello resta un sogno, da accompagnare con i finanziamenti. Intanto si ascolta: il 2 dicembre all’hotel Desenzano partiranno gli incontri con le associazioni, ospite Stefano Loda della Fraglia Vela. Un terreno sul quale Laura Tavelli, consigliera comunale oggi nel gruppo misto dopo l’elezione nelle file del centrodestra, si muove già da settembre con Insieme per Desenzano: volantini nelle frazioni e un questionario online raccolgono problemi e proposte dei cittadini.
Sul fronte del centrosinistra, invece, l’11 novembre è nata Desenzano Attiva, tra i cui promotori figurano Anna Campigotto, impegnata nella tutela del Lavagnone, e Williams Pizzini, dall’esperienza di Desenzano Progetto Futuro. Il gruppo rivendica autonomia e vuole contribuire a una proposta comune, attraverso incontri aperti ai cittadini. Per ora, insomma, l’ascolto mette tutti d’accordo. Sulle risposte si misureranno le distanze.