Editoria in crisi, la Fieg: «Chiediamo la stessa attenzione del cinema»

La rapidità con cui il Parlamento ha approvato la nuova legge sul cinema dovrebbe diventare un modello anche per gli interventi a sostegno dell’editoria giornalistica. È l’auspicio espresso da Andrea Riffeser Monti, presidente della Federazione italiana editori giornali (Fieg), che richiama l’attenzione sulla crisi del settore e chiede alle istituzioni la stessa attenzione riservata ad altri comparti strategici per il Paese.
Il riferimento è alla legge approvata all’unanimità dal Parlamento il 4 novembre, al termine di un iter durato meno di un anno tra Camera e Senato e con il sostegno sia delle forze di maggioranza sia di quelle di opposizione. Secondo Riffeser Monti, il provvedimento dimostra che «il sistema istituzionale è in grado di assicurare risposte rapide ed efficaci quando si riconosce il carattere strategico di un settore per il Paese».
La crisi dell’editoria giornalistica
La richiesta della Fieg arriva in una fase particolarmente difficile per il mondo dell’informazione. L’editoria giornalistica, sottolinea la Federazione, sta affrontando «una crisi profonda», legata alla trasformazione dei mercati, alla contrazione dei ricavi e al crescente squilibrio competitivo nei confronti delle grandi piattaforme digitali.
Una situazione che, secondo Riffeser Monti, richiede interventi proporzionati alla reale portata delle difficoltà del comparto. Il presidente della Fieg auspica quindi che l’attenzione dimostrata dal Parlamento nei confronti del settore cinematografico venga estesa anche all’editoria e all’intera filiera giornalistica. Un comparto che, ricorda la Federazione, è «essenziale per il pluralismo dell’informazione e per il corretto funzionamento della vita democratica».