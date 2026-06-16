È morto il cardinale Camillo Ruini

Il cardinale Camillo Ruini, secondo quanto apprende l'Ansa, si è spento in serata a Roma. È stato vicario dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza episcopale italiana. Aveva 95 anni.
Da maggio in condizioni critiche, aveva deciso di restare a casa dove medici e infermieri lo assistevano anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Creato Cardinale il 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II, è stato Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano fino al 2008.
Il cordoglio
«Il cardinale Vicario Baldassare Reina, il Consiglio episcopale con la Diocesi di Roma, grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa, affida alla misericordia del Signore il cardinale Camillo Ruini» scrive la diocesi di Roma in una nota.
«La sua guida pastorale dal 1991 al 2008 ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di Presidente della Conferenza episcopale della Chiesa italiana. Acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del Paese, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori da non nascondere, ma da custodire e difendere, adempiendo il suo motto episcopale Veritas liberabit nos».