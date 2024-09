Perdono il controllo della moto, gravi due ragazzini

Due adolescenti di 15 e 16 anni avrebbero perso il controllo della moto sino a cadere lungo la trafficata via Manzoni che attraversa Berzo Inferiore. Uno dei due ragazzini che viaggiava sulle due ruote sarebbe quindi grave, tanto da imporre il suo trasferimento urgente in ospedale in eliambulanza nonostante la vicinanza dell'ospedale di Esine.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri di Breno e le ambulanze del 118. Il traffico ha subito a causa della caduta un rallentamento.