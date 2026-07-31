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È morto don Mazzi, una vita dedicata al recupero di tossicodipendenti

Si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica Casa all'interno del Parco Lambro a Milano. La tumulazione avverrà invece in forma strettamente privata presso l'Abbazia di Maguzzano, nel Bresciano
Don Antonio Mazzi aveva 96 anni
Don Antonio Mazzi aveva 96 anni

È morto don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus che ha confermato il decesso.

Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica Casa all'interno del Parco Lambro a Milano.

L’addio

Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, mentre la camera ardente sarà allestita e aperta a tutti, senza formalismi, «proprio come piaceva a lui», presso la storica sede Exodus, Cascina Molino Torrette, nel Parco Lambro a Milano (ingresso pedonale), dove tutto è iniziato e dove ha sempre vissuto.

Lo annuncia la fondazione Exodus precisando che la camera ardente sarà aperta sabato primo agosto, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e domenica 2 agosto dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00 I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto alle ore 15.00 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano: «Non sarà una cerimonia formale, ma una liturgia viva, animata dai canti, dalla musica e dalle parole dei ragazzi e degli educatori di tutte le realtà Exodus presenti in Italia e nel mondo» spiega Exodus.

La tumulazione avverrà invece in forma strettamente privata presso l'Abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera don Giovanni Calabria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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don Antonio Mazzifondazione Exodus
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