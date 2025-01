È l’ultimo weekend natalizio a Brescia: saldi, passeggiate e jogging

La temperatura è frizzantina ma nell’ultimo weekend di vacanze natalizie non si rinuncia alla passeggiata in centro, approfittando anche dei saldi per fare acquisti e sorseggiare un buon caffè.

Le persone in centro

«Per ora niente acquisti, una passeggiata e poi ci prenderemo un buon caffè», ci dice una coppia. «Abito in centro e sto facendo un giro con la mia cagnolina. Più tardi ci sarebbe troppa gente», racconta un altro signore.

I negozi in corso Zanardelli hanno iniziato i saldi - Foto © www.giornaledibrescia.it

I saldi sono una buona scusa anche per incontrarsi tra amici e trascorrere un po’ di tempo insieme. «Per ora facciamo un giro e poi magari faremo anche qualche acquisto», ci racconta una ragazza. Le fa eco l’amica: «Sì, nel pomeriggio ne approfitteremo anche per fare compere».

E c’è chi arriva addirittura dall’altra parte dell’oceano, dal Brasile: «È la nostra prima volta a Brescia, stiamo facendo un giro in Italia e abbiamo deciso di fermarci a Brescia. Siamo qui da tre giorni», racconta una coppia che è volata in Italia dal Sudamerica.

I runner

Il gruppo di runner in centro - Foto © www.giornaledibrescia.it

In centro si incontra poi più di un runner. C’è chi dunque ha deciso di iniziare l’anno di corsa, come un gruppo che si allena sempre assieme. «Abbiamo finito l’anno correndo e riprendiamo mantenendo questa sana abitudine. È un allenamento di squadra, di gruppo. Fa sicuramente bene alla salute, al morale. Ci divertiamo e siamo pronti per iniziare a lavorare la prossima settimana», ci dice la presidente del gruppo.