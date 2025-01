Sabato 4 gennaio anche a Brescia iniziano i saldi invernali

Sabato 4 gennaio avranno inizio i saldi invernali anche a Brescia, un appuntamento importante per il mondo del commercio, in particolare per quello al dettaglio del settore moda.

Confesercenti

Settore, quest’ultimo, che non ha brillato durante il periodo natalizio: a pesare significativamente sono stati la flessione dei consumi e la fiducia in calo dei consumatori. Inoltre, secondo una elaborazione del centro studi Confesercenti su dati Unioncamere, negli ultimi 10 anni Brescia ha perso un’impresa di moda su quattro (erano 1.743 nel 2014 e sono ora 1.301, -442, pari al -25,36%).

«Rispetto al 2023 il meteo è stato sicuramente più coerente rispetto alle stagionalità - osserva la vicepresidente di Confesercenti della Lombardia Orientale e presidente di Fismo (Federazione italiana settore moda), Francesca Guzzardi -: se l'anno scorso ci trovavamo a iniziare i saldi senza avere ancora avuto accenno d'inverno, quest'anno è andata sicuramente meglio da questo punto di vista. Tuttavia la crescente incertezza delle famiglie influirà inevitabilmente sull’andamento dei saldi».

Secondo l’associazione di categoria quasi la totalità degli esercizi commerciali della provincia aderirà, con un media dello sconto che sarà nella fase iniziale del 25%.

Confcommercio

Secondo Confcommercio Brescia Saranno oltre 9.000 i negozi interessati, con 335.000 famiglie bresciane che saranno impegnate nelle prossime settimane negli acquisti. Il valore dei saldi sarà pari a 102,8 milioni di euro per la provincia di Brescia per l'anno 2025, in crescita di poco più di un milione di euro rispetto allo stesso periodo del 2024.

«La previsione di questa piccola crescita è un segnale positivo per i negozi del nostro territorio – commenta Carlo Massoletti, presidente di Confcommercio Brescia –, che sono stati tra le attività messe più in difficoltà nel corso dell'ultimo periodo dalla contrazione dei consumi e dalle conseguenze dell'inflazione».