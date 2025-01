Commercio, i negozi a Brescia entrano nel 2025 con ottimismo

Prodotti di alta qualità, sostenibilità e promozione digitale tramite i social le risposte al costante calo del numero di attività in provincia

3 ' di lettura

Una persona in centro a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

A leggere le cifre sul numero dei negozi del Bresciano ormai non ci si stupisce più. Il calo degli esercizi commerciali nella nostra provincia è diventato fisiologico. Quelle che però suonano nuove e aprono spiragli per immaginare un futuro più roseo sono le parole di chi il commercio lo vive e lo respira ogni giorno. E in queste parole le strategie messe in campo per mantenere e addirittura rilanciare la produttività del comparto, partendo da una nuova centralità del punto vendita fisico. «A pr