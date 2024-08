È bresciano il miglior ristorante di Formentera

Per Silvia Manzoli è una doppia soddisfazione che, citando un celebre film sull’alta cucina, ha tutto «Il sapore del successo»: oltre ad essere l’unica donna a possedere un ristorante a Formentera, il suo locale – il Can Carlos – è stato definito «el mejor» (il migliore) dell’isola spagnola, titolo attribuito dall’«Academia de gastronomìa» per la prima volta a un’italiana. Per l’appunto bresciana di Ospitaletto.

Tutti ne parlano

Il premio che le è stato consegnato pochi giorni fa ha conquistato ampio spazio sulla stampa locale: il «Periòdico de Ibiza y Formentera» ha riconosciuto il talento di Silvia in un settore «mayoritariamente masculino» (principalmente maschile). «Formentera News», in rete, ha definito il suo ristorante «a pieno merito tra i più conosciuti, apprezzati e frequentati» dell’isola dei vip.

La premiazione sulla stampa locale

E pure la tivù locale ne ha messo in evidenzia il risultato (riferito all’anno 2023). Silvia non può che esserne felice: «Dedico questo premio a tutto l’equipo», commenta lasciandosi sfuggire un termine spagnolo.

Il riferimento è alla bella squadra che lavora con lei: 41 dipendenti italiani, spagnoli e argentini che hanno saputo rendere il Can Carlos «un ristorante di alto livello» che può vantare tra i propri clienti personaggi del mondo del cinema, della moda, dello sport e dello spettacolo: da Pierfrancesco Favino a Kate Moss, da Gabriele Muccino a Bobo Vieri, Giorgio Panariello, da Cristiano Caccamo a Nico Rosberg: «Tutti i vip che soggiornano sull’isola passano dal Can Carlos».

Il Can Carlos propone una cucina mediterranea

Aperto solo la sera (da metà maggio a inizio ottobre), il locale verdeggiante si trova a Sant Francesc, il capoluogo. Ai fornelli, da sei anni, c’è Matteo Iannaccone, classe 1980, già stella Michelin, originario di Caserta, ma di base a Pescara. Tra i suoi piatti signature ci sono il carpaccio di zucchine con parmigiano 36 mesi, olio al basilico preparato in casa e pinoli e il raviolo pere e pecorino.

Amore e talento

«Proponiamo una cucina mediterranea e garantiamo un servizio da ristorante stellato», aggiunge la titolare. Originaria di Ospitaletto, Silvia è arrivata sull’isola 15 anni fa e se ne è innamorata. Lì, tre anni prima, il fratello Francesco aveva fondato il Can Carlos (Casa Carlos, perché così si chiamava la «deportiva», il luogo di ritrovo, che c’era prima). All’inizio hanno lavorato insieme, poi lui si è trasferito a Ibiza e lei ha rilevato l’attività. Ora Silvia vive tra Formentera, Ibiza e Madrid.

«Formentera – racconta – è un’isola magica che passa da mille a uno in un attimo: in stagione i ritmi sono frenetici, d’inverno non c’è nulla». Per Silvia «gestire un locale di questo livello non è facile, ma ho un carattere forte e mi metto in discussione per trovare sempre una soluzione. Fondamentale, poi, è il lavoro dello staff: ringrazio di cuore tutti».