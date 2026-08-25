Nascosti sotto la ruota di scorta 119 grammi di droga: arrestato 26enne

Aveva nascosto la droga sotto la ruota di scorta. Marijuana e hashish già suddivisi in decine di involucri, quattro spinelli e «caramelle» confezionate con sostanze psicotrope. In tutto circa 119 grammi. A scoprirli sono stati gli agenti della Polizia Stradale durante un controllo sulla Tangenziale Sud di Brescia. In arresto è finito un 26enne italiano residente in provincia di Bergamo.
Il controllo
Gli agenti avevano intimato l’alt alla vettura nell’ambito di normali servizi di vigilanza. Durante la verifica dei documenti il comportamento del giovane ha destato i loro sospetti. Da qui la decisione di approfondire il controllo e verificare anche l’interno dell’automobile.
È stato nel baule che i poliziotti hanno scoperto 77 involucri contenenti marijuana e hashish, quattro sigarette artigianali con marijuana e un involucro termosaldato con «caramelle» contenenti sostanze psicotrope. Nel corso degli accertamenti sono spuntati anche 2.890 euro in contanti, denaro che gli investigatori ritengono riconducibile all’attività di spaccio e che è stato sequestrato insieme alla droga.
Il 26enne, che aveva già a proprio carico una segnalazione per un reato contro la persona, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per lui è scattato anche un provvedimento amministrativo. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per due anni.