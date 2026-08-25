Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Nascosti sotto la ruota di scorta 119 grammi di droga: arrestato 26enne

Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale sulla Tangenziale Sud di Brescia: il 26enne aveva marijuana e hashish suddivisi in decine di involucri
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Una ruota di scorta in un bagagliaio, foto simbolica
Una ruota di scorta in un bagagliaio, foto simbolica

Aveva nascosto la droga sotto la ruota di scorta. Marijuana e hashish già suddivisi in decine di involucri, quattro spinelli e «caramelle» confezionate con sostanze psicotrope. In tutto circa 119 grammi. A scoprirli sono stati gli agenti della Polizia Stradale durante un controllo sulla Tangenziale Sud di Brescia. In arresto è finito un 26enne italiano residente in provincia di Bergamo.

Il controllo

Gli agenti avevano intimato l’alt alla vettura nell’ambito di normali servizi di vigilanza. Durante la verifica dei documenti il comportamento del giovane ha destato i loro sospetti. Da qui la decisione di approfondire il controllo e verificare anche l’interno dell’automobile.

È stato nel baule che i poliziotti hanno scoperto 77 involucri contenenti marijuana e hashish, quattro sigarette artigianali con marijuana e un involucro termosaldato con «caramelle» contenenti sostanze psicotrope. Nel corso degli accertamenti sono spuntati anche 2.890 euro in contanti, denaro che gli investigatori ritengono riconducibile all’attività di spaccio e che è stato sequestrato insieme alla droga.

Il 26enne, che aveva già a proprio carico una segnalazione per un reato contro la persona, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per lui è scattato anche un provvedimento amministrativo. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per due anni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
arrestospaccio di drogaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...