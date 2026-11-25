Aveva trasformato una camera d'albergo a Nuvolento nella sua base operativa e un terreno agricolo di Nuvolera nel suo nascondiglio. Un venticinquenne straniero, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del e Radiomobile di Desenzano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L'operazione è scattata al termine di mirati servizi di osservazione per contrastare lo spaccio nella zona. I militari hanno notato il giovane avvicinarsi con fare sospetto a un terreno agricolo in via Gavardina, a Nuvolera, per recuperare un involucro nascosto tra i cespugli. Bloccato e perquisito, è stato trovato con 88,43 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi termosaldate pronte per la vendita.
L’albergo
La perquisizione è stata poi estesa alla stanza di una struttura ricettiva a Nuvolento, dove il ragazzo alloggiava. Qui i Carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, confermando che la camera veniva usata come laboratorio per preparare le dosi. Il 25enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Desenzano, in attesa della direttissima in tribunale.