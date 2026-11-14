Droga, giro d’affari da 80 milioni: chi sono i condannati

Nel corso dell’indagine erano state arrestate in flagranza 19 persone. Il bilancio dei sequestri comprendeva 135 chilogrammi di cocaina, 90 di hashish e tre di marijuana. Quaranta chilogrammi di polvere bianca erano nascosti all’interno di un’autocisterna utilizzata per il trasporto del latte. Il carico era destinato a un deposito di Roncadelle. Sempre nel paese alle porte della città, in un altro magazzino, erano stati sequestrati 50 chilogrammi di hashish. A Villa Carcina erano stati trovati anche due revolver calibro 45 con la matricola abrasa. Gran parte della droga recuperata proveniva invece da un deposito individuato a Gussago. Ed è qui, a poche centinaia di metri di distanza l’una dall’altra, che gli inquirenti avevano trovato le sedi operative di due distinte organizzazioni criminali: una guardava alla Colombia, l’altra, invece, aveva legami stretti con le mafie italiane.
L’operazione
Era l’aprile del 2025 quando gli investigatori della Mobile di Brescia, nell’ambito dell’operazione «Twistlock», eseguirono 45 misure di custodia cautelare, 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e tre obblighi di firma. E a circa un anno e mezzo di distanza da quell’attività, i gup del Tribunale di Brescia e di Reggio Calabria hanno condannato una quarantina di imputati a oltre 290 anni di carcere. I due gruppi – ai vertici era stata contestata anche l’associazione a delinquere – nel complesso avrebbero fatto transitare da Gussago oltre 2mila chilogrammi di cocaina, 1.500 di hashish e 700 di marijuana. Un giro d’affari complessivo che, nel solo periodo di circa due anni di osservazione da parte della Polizia, si è attestato sugli 80 milioni di euro.
Il primo gruppo
La prima organizzazione era in grado di importare centinaia di chilogrammi di stupefacenti direttamente dai Paesi produttori: principalmente cocaina dalla Colombia e hashish dal Marocco. Al centro c’era il 57enne Dario Bovegno, che per gli inquirenti – coordinati dalla Dda di Brescia con il supporto del Servizio Centrale Investigativo della Polizia – si occupava di coordinare il trasporto di carichi dal porto di Anversa a Gussago. Ma avrebbe avuto anche il compito di inviare i finanziamenti alla compagna colombiana Maryis Paola Perez Salcedo, 40 anni. Lui è stato condannato in abbreviato a Brescia a 8 anni di reclusione, lei a 4 anni e 9 mesi. Insieme a loro aveva un ruolo centrale anche il marocchino Mouhcine El Janati: per lui una pena a 10 anni e 8 mesi.
L’uomo lavorava insieme a due fratelli e il gup ha condannato a 5 anni e 4 mesi Abdelhak. In abbreviato a Brescia sono stati condannati anche Younes Asmoune (4 anni e 8 mesi), Laura Averoldi (2 anni e 10 mesi), Skerdi Bocoi (3 anni e 1 mese), Gilberto Bolpagni (3 anni e 2 mesi), Fabiano e Stefano Brandani (4 anni e 6 mesi), Rino Decaminada (5 anni e 7 mesi), Reda El Farrai (3 anni), Hamza Farrie (5 anni e 10 mesi), Fatjon Musaku (1 anno e 4 mesi), Simone Paolisso (9 anni e 4 mesi), Enrico Recenti (5 anni e 5 mesi) e Vincenzo Vivaldini (2 anni).
L’altro filone
La seconda organizzazione era invece composta da criminali originari di San Luca, in Calabria. Alcuni componenti sono risultati collegati, anche attraverso rapporti di parentela, a figure inserite in contesti di ’ndrangheta. Il gruppo poteva contare su una rete di contatti con esponenti di spicco di Cosa Nostra, Stidda, Camorra e Sacra Corona Unita, oltre che su numerosi corrieri. Una struttura che consentiva di distribuire la droga importata su tutto il territorio nazionale.
Il gruppo ruotava attorno a Francesco Giorgi e alla sua casa a Gussago. Un insospettabile, sconosciuto alle forze di polizia, che era in grado di far arrivare ingenti forniture di cocaina che poi affidava ad aziende di spedizioni compiacenti che le consegnavano direttamente alle organizzazioni criminali del sud Italia.
A Reggio Calabria
Qui a pesare maggiormente sono le condanne arrivate dal gup di Reggio Calabria: Antonio Callipari, una delle figure più importanti e pericolose, e Antonio Pipicella, entrambi a 20 anni di reclusione; Giorgi (18 anni), Annibale Torchia (16 anni e 4 mesi), Gennaro Frontoso (16 anni), Giovanni Pizzata (14 anni e 8 mesi), Antonio Santuoso (12 anni e 2 mesi), Antonio Maisto (10 anni e 8 mesi), Pietro Capraro (9 anni e 4 mesi), Renato Audino (7 anni e 4 mesi), Annunziata Imbiscuso (7 anni), Jorge Andreas Henao Acevedo (6 anni e 8 mesi), Gennaro Gargarelli (6 anni), Antonio Romeo (6 anni e 4 mesi) e Salvatore Romeo (4 anni).
A Brescia, per quanto riguarda questa organizzazione, sono stati condannati ancora Giorgi e Callipari a 7 anni e 6 mesi e Salvatore Romeo a 2 anni e 9 mesi. Il gup del Tribunale di via Lattanzio Gambara ha condannato anche Maid Becirovic (1 anno e 8 mesi), Domenico Pangallo (4 anni e 8 mesi), Luigi Pollonini (2 anni e 10 mesi), Gjon Prela (1 anno e 9 mesi), Giuseppe Romeo (2 anni e 8 mesi) e Angelo Vivenzi (2 anni e 1 mese).