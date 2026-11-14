Droga, 291 anni di carcere per 40 imputati: depositi anche nel Bresciano

Operazione Twistlock, condanne fino a 20 anni. Erano stati sequestrati 135 chilogrammi di cocaina, 90 di hashish e due pistole. La droga arrivava dalla Colombia e dal Marocco e veniva distribuita in tutta Italia

Simone Bracchi Giornalista 14 novembre 2026 3 ' di lettura

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