Droga, 291 anni di carcere per 40 imputati: depositi anche nel Bresciano

Due organizzazioni criminali con una base operativa nel Bresciano, centinaia di chilogrammi di droga importati direttamente dai Paesi produttori e una rete di distribuzione estesa a tutta Italia. Si è chiusa con 40 condanne e complessivi 291 anni di reclusione l'operazione «Twistlock», l'indagine condotta dalla Squadra Mobile di Brescia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, durata quasi due anni e sfociata in una vasta attività contro il traffico internazionale di stupefacenti.
Le sentenze sono state emesse nelle scorse settimane dai giudici per l'udienza preliminare dei tribunali di Brescia e Reggio Calabria. Le condanne arrivano fino a 20 anni di carcere e riguardano 40 imputati, ai quali era stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Due organizzazioni
Al centro dell'inchiesta due gruppi criminali entrambi operativi nella provincia di Brescia, in particolare tra Roncadelle, Torbole Casaglia, Villa Carcina, Rodengo Saiano e Gussago. Due realtà distinte, ma entrambe inserite in un traffico di dimensioni internazionali.
La prima organizzazione era gestita da tre cittadini marocchini e due italiani. Il gruppo era in grado di importare centinaia di chilogrammi di stupefacenti direttamente dai Paesi produttori: principalmente cocaina dalla Colombia e hashish dal Marocco.
La seconda organizzazione era invece composta da criminali originari di San Luca, in Calabria, e aveva una base logistica nel Bresciano. Alcuni componenti sono risultati collegati, anche attraverso rapporti di parentela, a figure inserite in contesti di 'ndrangheta. Il gruppo poteva contare su una rete di contatti con esponenti di spicco di Cosa Nostra, Stidda, Camorra e Sacra Corona Unita, oltre che su numerosi corrieri. Una struttura che consentiva di distribuire la droga importata su tutto il territorio nazionale.
Il laboratorio della cocaina in Calabria
Tra gli sviluppi investigativi più significativi c'è la scoperta, grazie anche all'installazione di telecamere, di un laboratorio per la raffinazione della cocaina ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria. La struttura veniva utilizzata anche da cittadini colombiani esperti nella lavorazione degli stupefacenti. Al suo interno gli investigatori hanno sequestrato circa 35 chilogrammi di cocaina, presse utilizzate per confezionare e marchiare i panetti con il relativo contrassegno, oltre a diversi chilogrammi di sostanze da taglio.
Nel corso dell'indagine sono state arrestate in flagranza 19 persone. Il bilancio dei sequestri comprende 135 chilogrammi di cocaina, 90 di hashish e tre di marijuana. Tra i quantitativi più rilevanti, 40 chilogrammi di cocaina erano nascosti all'interno di un'autocisterna utilizzata per il trasporto del latte. Il carico era destinato a un deposito di Roncadelle. Sempre a Roncadelle, in un altro magazzino, sono stati sequestrati 50 chilogrammi di hashish.Gran parte della droga recuperata in altre località proveniva invece da un deposito individuato a Gussago. A Villa Carcina, durante una perquisizione, sono stati trovati anche due revolver calibro 45 con la matricola abrasa.
Le indagini proseguono
Le condanne, arrivate al termine del primo grado di giudizio, hanno confermato l'impianto accusatorio costruito dagli investigatori. Ma il lavoro della Squadra Mobile non è concluso: sono ancora in corso accertamenti per ricostruire i contatti e le reti di complicità dei soggetti coinvolti, definendo nel dettaglio la composizione delle organizzazioni, soprattutto nella provincia di Brescia.
«La prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti è di fondamentale importanza nell'azione di Polizia al fine di sottrarre alle organizzazioni criminali le fonti di sostentamento illecito – ha sottolineato il questore di Brescia Paolo Sartori –. In tal modo, inoltre, si pone un argine al dilagare del micro-spaccio di piazza che genera non solo un incremento dei reati predatori finalizzati all'ottenimento del denaro per acquistare le dosi, ma anche un diffuso sentimento di insicurezza nei cittadini».