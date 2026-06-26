Droga al bar e in casa del gestore: chiuso un locale di via Zadei

Serrande abbassate per trenta giorni all’Antico Caffè di via Zadei a Brescia. Oggi, venerdì 26 giugno, gli agenti della Polizia di stato e della Polizia locale hanno dato esecuzione al provvedimento disposto dal questore, che sospende l’attività del pubblico esercizio.
La chiusura arriva dopo un controllo effettuato la scorsa settimana dal Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale. Durante il servizio, gli agenti avevano accertato la presenza e lo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del bar e nell’abitazione privata del gestore.
Nel corso dell’intervento erano stati trovati anche strumenti per il confezionamento della droga, in particolare cocaina. Gli agenti avevano inoltre assistito a uno scambio di stupefacente tra il titolare dell’attività e uno dei clienti.
Il gestore era stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento di sospensione dell’attività rientra nelle misure adottate per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e arriva al termine di un’operazione condotta in collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia locale.