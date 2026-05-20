Dream Cup, due giorni di calcio e inclusione al centro Epas di Brescia

Due giornate di partite e attività che coinvolgeranno le formazioni giovanili, il torneo For Special e le realtà del territorio: «Credo che lo sport sia una giustizia sociale perché è molto inclusivo – ha detto Gorno a palazzo Loggia per la presentazione dell’edizione –. Con la nostra squadra For Special, nel nostro primo anno, siamo arrivati terzi in campionato. Devo ringraziare i nostri sponsor, ma anche le mamme di questi splendidi ragazzi: ci insegnano tantissimo con il loro coraggio, impariamo a non dare per scontato nulla».

Per tutti

Due giorni, quindi, con sport giocato – fra le partite delle giovanili, la Nazionale Vip sport, il torneo dream Cup, il Triangolare fra Prima squadra-Brebemi e Polizia stradale – soprattutto il torneo delle squadre For Special gruppi formati da ragazzi e ragazze con disabilità.

L’edizione è stata presentata in sala Giudici alla presenza anche dell’assessore allo sport Alessandro Cantoni: «Per noi è fondamentale che ci siano realtà e società come il Brescia Calcio Femminile – ha detto l’assessore Cantoni – che si spendono così anche per il sociale e per l’inclusione. Lo sport deve dare un’occasione a tutti e iniziative come questa lo ricordano molto bene».

L’invito

Presente in Loggia, oltre agli sponsor, anche la capitana della prima squadra del Brescia Femminile Véronique Braida: «Per me la Dream Cup è qualcosa di potente, di unico e raro, sono due giorni bellissimi, invito tutti a partecipare per vedere quello che succede. L’ambiente diventa magico, c’è tanto da imparare».

La formula delle due giornate prevede, come detto molte partite di calcio – anche quella fra lo Staff del BcF e la Comunità Lautari (una cooperativa onlus specializzata nella disintossicazione e riabilitazione delle persone dipendenti da droghe e alcool) –, ma anche incontri di formazione, giochi, musica e incontri collaterali per tutti.

Fra le realtà presenti alla due giorni Power Emergency, Lilt e Pink Charity: Power Emergency è un'azienda di servizi medico-infermieristici nata a Brescia nel 2016 e specializzata nel settore dell'emergenza-urgenza extra-ospedaliera, Lilt Brescia (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), e Pink Charity Odv (un'organizzazione di volontariato bresciana fondata su iniziativa di un gruppo di farmacisti locali).

Come detto parteciperà anche quest’anno la Nazionale Vip Sport che porterà al centro sportivo Epas alcuni dei nomi più amati del calcio (e non solo) italiano e bresciano.

In diretta

Sabato prossimo, il 23, dalle 18 alle 21, Radio Bresciasette sarà in diretta dalla manifestazione, mentre Giornale di Brescia e Teletutto saranno anche quest’anno media partner dell’appuntamento.