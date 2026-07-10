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Dove comprare casa a Brescia spendendo meno: i quartieri più convenienti

Prezzi più contenuti, case più ampie e servizi a portata di mano: ecco dove in città è ancora possibile trovare occasioni immobiliari senza rinunciare alla comodità
Antonio Borrelli

Antonio Borrelli

Giornalista

Una panoramica dall'alto del Villaggio Sereno - © www.giornaledibrescia.it
Una panoramica dall'alto del Villaggio Sereno - © www.giornaledibrescia.it

Fornaci, Chiesanuova, Villaggio Sereno e San Polo. Sono (e restano) questi i quartieri più economici e convenienti in cui abitare a Brescia nell’anno domini 2026. Ma per quali motivi – oltre a quelli prettamente «monetari», geografici e socioculturali – queste zone della città sono convenienti?

Fornaci e Chiesanuova – che secondo tutte le piattaforme immobiliari online registrano i prezzi più bassi d tutta Brescia – offrono contesti prevalentemente residenziali, tranquilli e ricchi di edilizia degli anni ’70 e ’80. Ecco perché sono perfetti per chi cerca metrature ampie a prezzi contenuti. Dal punto di vista dei collegamenti, è inoltre ottimo l’accesso alle tangenziali e alle autostrade, ideale per i lavoratori pendolari.

Subito a ridosso di Chiesanuova si sviluppa il Villaggio Sereno, quartiere a misura d’uomo originariamente nato come borgo residenziale autonomo. Qui i prezzi rimangono competitivi rispetto alla media cittadina. È inoltre considerata una delle zone più proficue per chi cerca occasioni immobiliari e appartamenti provenienti da aste giudiziarie. Il quartiere gode di una forte identità comunitaria, con parchi pubblici, scuole primarie e negozi di vicinato a portata di mano.

San Polo (diviso tra San Polo Vecchio e San Polo Parco) rappresenta il comparto economico più moderno ed efficiente di Brescia. Nonostante i prezzi competitivi (sotto i 2mila metri quadri), il quartiere ha vissuto una profonda riqualificazione grazie alla metro leggera. Le fermate «San Polo» e «San Polo Parco» collegano la zona al centro e alle università, ma anche senza mezzi pubblici il centro è raggiungibile in pochi minuti (a piedi o in bicicletta).

È perfetto per i giovani e le famiglie grazie alla forte presenza di aree verdi pubbliche, impianti sportivi e poli commerciali. Per chi preferisce una posizione semicentrale senza incappare nell’esplosione inopinata dei prezzi, le aree lungo l’asse di via Milano e la zona di Porta Cremona-Volta offrono tariffe al metro quadro vantaggiose. Via Milano – contesto cosmopolita e per questo spesso sminuito –, è oggetto di forti investimenti di rigenerazione urbana da parte del Comune. Porta Cremona, pur essendo vicina alla stazione ferroviaria e a Brescia Due, mantiene costi d’acquisto e d'affitto accessibili rispetto ai quartieri direzionali adiacenti.

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