Se la città è cara, ecco dove comprare casa spendendo meno (secondo il web)

Il più conveniente tra i vicini al capoluogo è Serle, il più suggestivo è Polaveno, il più alternativo è Brione. Nell’epoca della bolla edilizia e dei prezzi alle stelle, una scelta meno pop ma più eco è quella di allontanarsi dall’epicentro.
E non è un caso che negli ultimi anni (anche) i bresciani stiano valutando di sacrificare il tempo a vantaggio dello spazio. Perché con le stesse risorse economiche di un appartamento di piccole-medie dimensioni in città, si può vivere in una villa in provincia. «Meglio venti chilometri in auto che una piccola casa senza giardino né parcheggio», è il leitmotiv di qualcuno.
I prezzi
E allora ecco le possibilità: a Serle si trovano abitazioni in vendita ad una media di 893 euro al metro quadro a giugno – addirittura in calo di oltre il 2% rispetto ad un anno fa (grasso che cola in questo periodo), anche se gli affitti sono cresciuti di quasi l’8% (parliamo di poco più di 7 euro al metro quadro).
Per chi preferisce le soluzioni ibride c’è Polaveno, Comune incastonato tra Val Trompia e lago d’Iseo, a un tiro di schioppo dalle sponde del Sebino. E proprio rispetto alle vicine Iseo, Sulzano e Sale Marasino i prezzi immobiliari appaiono decisamente interessanti. Qui con 827 euro al metro quadro (in media) si può comprare casa. Ma attenzione: a giugno 2025 si pagava quasi il 18% in meno. Probabilmente i rincari a tappeto stanno per travolgere anche Polaveno, fino allo scorso anno «dimenticato» dai grandi flussi immobiliari.
Limitrofa a Polaveno, a pochi minuti al Sebino e persino più vicina alla città è Brione. Da un anno i prezzi medi al metro quadro si aggirano intorno ai mille euro – decisamente sottomercato per posizione e contesto. Per qualcuno può essere considerata una scelta coraggiosa e forse un po’ naif, ma anche strategica. Brione, paese con poche centinaia di abitanti, è su un’altura che sovrasta la Franciacorta e gode dei benefici ambientali tipici della zona.
Ampliando il raggio di indagine, i Comuni bresciani in cui comprare casa costa meno si concentrano principalmente nelle valli (come la media Valle Sabbia o l’Alta Val Trompia) e in alcune aree della Bassa Bresciana, con cifre medie che scendono abbondantemente sotto i 1.000 euro al metro quadro, a fronte di una media provinciale che nel 2026 viaggia intorno ai 2.500 euro al metro quadro.
Immaginando una mappa cromatica nella quale i Comuni in rosso sono i più costosi e i verdi i più convenienti, la Val Sabbia appare dall’alto come un’oasi verde stretta in una morsa: ad est i Comuni gardesani tra i più costosi della provincia, a sud il capoluogo e l’hinterland, ad ovest i comuni del Sebino che oscillano tra l’arancione e il rosso.
Storicamente posizionato come uno dei comuni meno cari dell'intera provincia, Casto detiene i record di accessibilità economica con medie che in passato hanno toccato persino i 255 euro al metro quadro per le soluzioni da ristrutturare.
In generale, la media Valle Sabbia – escludendo le zone adiacenti al Lago d’Idro – offre ampie metrature a piccoli prezzi, ideale per chi cerca l’indipendenza e la tranquillità. Per chi preferisce la pianura, la Bassa resta l’area di riferimento: i prezzi si mantengono molto bassi in Comuni come Isorella (circa 945 euro al metro quadro) e Verolanuova, che storicamente ha canoni di locazione e prezzi d’acquisto tra i più bassi della pianura lombarda.