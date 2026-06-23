Doppio incidente sul cavalcavia a Ghedi: coinvolte tre auto

Frontale e tamponamento: la dinamica è ancora da ricostruire. Non ci sono feriti gravi

Gianantonio Frosio 23 giugno 2026

Le auto coinvolte nello scontro © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradaleGhedi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...