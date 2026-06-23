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Doppio incidente sul cavalcavia a Ghedi: coinvolte tre auto

Frontale e tamponamento: la dinamica è ancora da ricostruire. Non ci sono feriti gravi
Gianantonio Frosio
Le auto coinvolte nello scontro © www.giornaledibrescia.it
Le auto coinvolte nello scontro © www.giornaledibrescia.it

Incidente «doppio» a Ghedi, là dove la Lenese scavalca la provinciale Brescia-Parma. Per cause da accertare tre auto sono venute a contatto: frontale e tamponamento. Nonostante la spettacolarità dell'incidente non ci sono stati feriti gravi.
La Polizia locale di Ghedi è intervenuta per chiudere il cavalcavia. Il traffico è stato dirottato sui raccordi a nord e a sud del cavalcavia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente stradaleGhedi
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