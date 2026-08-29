Dopo la spaccata in centro, la sindaca Castelletti incontra il questore

Dopo la spaccata avvenuta in una gioielleria di corso Martiri, la sindaca di Brescia Laura Castelletti ha avuto questa mattina un confronto con il questore per fare il punto sulla sicurezza in città e sulle dinamiche registrate nel corso dei mesi estivi.
La prima cittadina ha inoltre chiesto al prefetto la convocazione di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di arrivare a una valutazione complessiva della situazione, anche alla luce dei dati recentemente diffusi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
«Quanto accaduto merita attenzione e risposte puntuali – ha spiegato Castelletti –. Per questo ho ritenuto necessario confrontarmi immediatamente con il questore e chiedere un momento di approfondimento con tutte le istituzioni competenti».
La sindaca ha poi ribadito la distinzione delle competenze in materia di sicurezza, sottolineando come ordine pubblico e sicurezza facciano capo allo Stato, attraverso Prefettura e Questura. Il Comune, ha aggiunto, è comunque pronto a fare la propria parte attraverso la Polizia Locale e gli strumenti di propria competenza. «Siamo disponibili a collaborare con le forze dell’ordine e a contribuire alla prevenzione e alla vivibilità del territorio», ha concluso Castelletti.