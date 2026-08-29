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Brescia, spaccata al compro oro di corso Martiri

In azione una batteria di ladri che nell'arco di una manciata di secondi hanno forzato il cancello di acciaio quindi sono entrati nell'attività
Roberto Manieri

Roberto Manieri

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La spaccata al compro oro di corso Martiri
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La spaccata al compro oro di corso Martiri

Spaccata nella notte al compro oro di Corso Martiri 35. In azione una batteria di ladri, da quattro a cinque persone, che nell'arco di una manciata di secondi hanno forzato il cancello di acciaio dell'attività quindi sono entrati negli spazi di vendita.

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La spaccata al compro oro di via Martiri a Brescia

Mentre almeno quattro malviventi agivano, un quinto si è appostato come palo con un estintore tra le mani Pronto ad usarlo per dissuadete chiunque tentasse di intervenire. Quindi j malviventi si sono allontanati su una berlina e un furgone bianco. Sul posto i Carabinieri e la Sis per le indagini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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spaccatafurtoBrescia
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