Brescia, spaccata al compro oro di corso Martiri

Spaccata nella notte al compro oro di Corso Martiri 35. In azione una batteria di ladri, da quattro a cinque persone, che nell'arco di una manciata di secondi hanno forzato il cancello di acciaio dell'attività quindi sono entrati negli spazi di vendita.
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La spaccata al compro oro di via Martiri a Brescia
Mentre almeno quattro malviventi agivano, un quinto si è appostato come palo con un estintore tra le mani Pronto ad usarlo per dissuadete chiunque tentasse di intervenire. Quindi j malviventi si sono allontanati su una berlina e un furgone bianco. Sul posto i Carabinieri e la Sis per le indagini.