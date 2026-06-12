Donald Trump ha detto che la guerra in Iran è finita: cosa ne pensi?

Negli ultimi mesi il racconto del conflitto in Medio Oriente e delle possibili trattative di pace è stato segnato da annunci ricorrenti, svolte e successive smentite. L’ultima è la notizia di stanotte: la dichiarazione di Donald Trump sull’intesa con l’Iran sembra fare parte del suo solito copione nel quale trovano posto comunicazioni ufficiali, messaggi sui social (il suo, Truth, in particolare) e reazioni contrastanti sul piano internazionale, ma stavolta – con le conferme da parte dei pasdaran – potrebbe essere davvero qualcosa di più definitivo.
La sequenza di eventi che hanno portato fino a qui alimenta aspettative e speranze, oltre allo scetticismo, anche perché dall’Occidente è difficile capire quanto la stabilizzazione sia chiara e definitiva. In questo quadro viene da chiedersi come l’opinione pubblica percepisca tutta questa situazione.
Visto l’ultimo annuncio di un possibile accordo e di una svolta verso la fine del conflitto, ritieni affidabili queste dichiarazioni?