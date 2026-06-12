Iran, Trump: «Fine della guerra e accordo sul nucleare»

Donald Trump ha annunciato che l’Iran ha accettato un accordo che prevede l’impegno a non dotarsi mai di armi nucleari. «Abbiamo messo fine alla guerra con l’Iran. Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l’obiettivo, era il 95% della questione», ha dichiarato durante un comizio virtuale a sostegno del vicegovernatore della Georgia Burt Jones, secondo quanto riportato dalla Cnn.
Dopo una giornata ad alta tensione, il presidente statunitense ha scritto su Truth che Teheran ha dato il via libera all’intesa e che, di conseguenza, sono stati annullati i raid previsti per la notte. «Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance», ha affermato poi dallo Studio Ovale, aggiungendo di aver appena parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con altri leader.
Trump ha inoltre sostenuto che, subito dopo la firma, «riaprirà anche lo Stretto di Hormuz», dove nel frattempo «resta pienamente in vigore» il blocco navale.
I media iraniani vicini ai pasdaran hanno inizialmente smentito l’intesa, per poi rivendicarne il contenuto, sostenendo che «il testo è quello proposto dall’Iran».
La prospettiva dell’accordo ha avuto effetti anche sui mercati: Wall Street è avanzata con il Dow Jones in rialzo dell’1,64%, mentre il prezzo del petrolio è sceso di oltre il 3%.