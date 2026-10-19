Don Roberto lascia, ora Pavone Mella è senza parroco

La parrocchia di Pavone Mella è rimasta ancora senza guida spirituale. Infatti dopo soli due anni di servizio pastorale nel paese della Bassa con l’incarico di arciprete don Roberto Rovaris lascia. Si ritira nel suo paese di residenza, Palazzolo, per continuare il suo impegno ecclesiale come collaboratore nel vicino Comune bergamasco di Palosco. La comunicazione ufficiale del suo addio l’ha data ieri durante la messa delle 10.30: nel corso dell’omelia ha salutato i fedeli, tracciato un bilancio della sua esperienza nella parrocchia di San Benedetto e comunicato le sue aspettative per il futuro.
Don Roberto era giunto a Pavone Mella con la nomina di parroco. Prima del suo arrivo, per due anni, la parrocchia di Pavone Mella risultata vacante a seguito del trasferimento di don Lorenzo Boldrini.
Chi è
Nato a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, nel 1957 e ordinato sacerdote nel 1982, don Rovaris aveva incominciato il suo percorso vocazionale prima nella parrocchia di Zanano, poi a Palosco, quindi a Pontevico. In seguito è stato prevosto a Porzano di Leno e quindi a Ciliverghe di Mazzano per approdare infine a Pavone Mella. Ha motivato, sul bollettino parrocchiale, la decisione di lasciare il suo mandato per problemi di salute. A manifestare i segni di riconoscenza e apprezzamento per quanto fatto a favore della comunità in questo breve periodo di permanenza a Pavone Mella è stato il gruppo catechisti fattosi interprete anche del pensiero dell’intera collettività.